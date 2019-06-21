(Özel) Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı: İyi bir jenerasyon yakaladık

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Kabakçı, iyi bir jenerasyon yakaladıklarını belirterek, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için "2 kadın sporcudan kota bekliyoruz. Erkeklerde olimpik havuzda olan 4 erkek sporcumuz var. K-4 dediğimiz 4 kişinin tekneye oturduğu 500 metre yarışmalarında kota beklediğimiz sporcular" değerlendirmesinde bulundu. Kabakçı, tesislerin önemine de dikkat çekerek "Su sporları anlamında ise hem kano hem kürek için uluslararası düzeyde parkurumuz yok" dedi.

Kano Federasyonu Başkanı Alper Kabakçı, başlamasına 398 gün kalan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlık sürecini ve kota durumunu Demirören Haber Ajansı'na () değerlendirdi. 2016 Rio Olimpiyatları'na 1 kadın sporcu ile gittiklerini hatırlatan Başkan Alper Kabakçı, "Bizim amacımız sporcu sayısını artırabilmek. Bu anlamda da yine Lasma Liepa'dan kota bekliyoruz. Ağustos ayında Macaristan'da dünya şampiyonası olacak bu sene kota yarışmamız. Onun haricinde Hilal Avcı var, 2 kadın sporcudan kota bekliyoruz. Erkeklerde olimpik havuzda olan 4 erkek sporcumuz var. K-4 dediğimiz 4 kişinin tekneye oturduğu 500 metre yarışmalarında kota beklediğimiz sporcular. Bu sporcularımız genç sporcular, hepsi 23 yaş altı. Bizim hedefimiz burada 2024'e yönelik çalışma ama 2020 Olimpiyatları için gelecek sene kota yarışmaları hedefimiz" diye konuştu.

"ŞU ANKİ DERECELER OLİMPİYAT KOTASI GETİRECEK DÜZEYDE"

Başkan Kabakçı, kota turnuvalarına katılmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu sene dünya kupasında Lasma 200 metrede 20'nci oldu. Şu anki skorlar dereceler bize olimpiyat kotasını getirecek düzeyde ama Macaristan'daki dünya şampiyonası çok sert geçecek. Dolayısıyla o yarışmada hem Lasma hem Hilal'in kota alacağını düşünüyorum. Olimpiyat öncesi bu sene özellikle durgun suda Macaristan'da yapılacak dünya şampiyonası, akarsuda eylül ayında İspanya'da dünya şampiyonası olacak. Orada da yine olimpik havuzda 1 genç sporcumuz var, 18 yaşında. Ondan bir kota beklentimiz var. Bu sene 1 yarışmamız var. 2020 yılında ise hem dünya hem Avrupa şampiyonasında 2 farklı faaliyette kota yarışması olacak" dedi.

"ULUSLARARASI DÜZEYDE PARKURLARIMIZ YOK"

Sporda tesislerin önemine de dikkat çeken Kabakçı, Türkiye'de spor kültürü yeterince gelişmediği için genel anlamda bu alanda eksiklik olduğunu söyledi. Alper Kabakçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su sporları anlamında ise hem kano hem kürek için uluslararası düzeyde parkurumuz yok. Olimpiyatlara aday bir ülkeyiz, bir parkura ihtiyacımız var. Kano zor bir disiplin, zor bir spor. Her sporun kendine göre zorluğu var ama burada devamlılık çok önemli. Çok küçük yaşlarda başlayıp, antrenmanlar ve okulu bir arada götürmek zor. Sporcular hem bu ikisinin mücadelesini veriyor, bir yandan 'öğretmen olup atanayım' diyor. Aynı zamanda olimpiyatlara hazırlanıp sporculuk hayatlarını devam ettirmenin peşindeler. Tabii ikisini bir arada yapmak için zorlanıyorlar. Genel anlamda baktığımızda spor kültürünün eksikliğinden bahsedebiliriz."

"ALTYAPIMIZ İYİ, 2024'E OTURMUŞ BİR KADRO İLE GİDECEĞİZ"

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Kabakçı, iyi bir jenerasyon yakaladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bizim malzeme eksiğimiz var özellikle altyapılar için. Üstyapıda Milli Takım sporcularının herhangi bir malzeme eksikliği yok ama altyapı sporcularımızda bu eksiklik var. Önümüzdeki ay Eskişehir'de Türkiye şampiyonası var. Ben buradan Gençlik ve Spor Bakanımıza da teşekkür ediyorum, 30 tane tekne aldık. Ciddi anlamda bir malzeme yardımında bulunacağız. Durgun su ve akarsu branşlarında 9 antrenörümüz göreve atandı. Bunların malzeme eksikliği var. Aslında bunları da giderdikten sonra bizim hedefimiz 2024 Olimpiyatları'na daha oturmuş bir kadroyla hazırlanabilmek. 2020 Olimpiyatları'na da kota alıp katılacağız. 2024'te inşallah 'madalya' deriz. Çünkü genç ve iyi bir ekibimiz var. Özellikle Özge diye bir sporcumuz var bizim, büyük takımla beraber çalışıyor. 18 yaş altında sporcumuz, son katıldığı 2 uluslararası faaliyetten de madalya ile döndü. Özellikle bu sporcumuzdan 2024'te hem katılım hem de madalya umudumuz var. Bu tamamen eğitimle alakalı; sporcuların hem eğitimini devam ettirip hem de antrenmanlarını planlamamız gerekiyor. Çocuklarımız da buna inanıyorlar. Bu jenerasyonu devam ettireceğiz. Çünkü arkadan gelen iyi bir jenerasyonumuz var."



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