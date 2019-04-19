(ÖZEL) Jonas Bjorkman: Teniste gençlerin önünde rol model yok

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

İsveç'in dünyaca ünlü tenisçisi Jonas Bjorkman, teniste başarılı sporcu sayısının azaldığını belirterek, "Teniste gençlerin önünde rol model yok, rol model olmadan da gelişmek çok zor. Herkesin ihtiyacı olan bu rol model. Aynı sıkıntıyı biz İsveç'te de yaşıyoruz" dedi.

İsveç'in ünlü tenisçilerinden Jonas Bjorkman, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir kulübün kortlarında düzenlenen 15'inci ITF Dünya Tenis Turnuvası'nda gösteri maçı yaptı. 2008 yılında bıraktığı teniste 2001 yılında dünya sıralamasında 4 numaraya kadar ulaşan, 6 kez ATP tekler turnuvasını kazanan, 2006 Wimbledon ve 1997 US Open'da yarı final oynayan, 2004- 2005 yıllarında çiftlerde bir numara olan ve çift erkeklerde Grand Slam birincilikleri bulunan Jonas Bjorkman, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalar yaptı.

"ANTALYA TENİSLE İLGİLENENLERİN ÇOK İYİ BİLDİĞİ DESTİNASYON"

Jonas Bjorkman, 18 yıl boyunca profesyonel olarak tenis oynadığını, son dönemlerde kazandığı maçlardan sonra eskisi kadar sevinemediğini, kaybettiği maçların ardından da eskisi gibi üzülmediği için tenisi zirvede bırakmaya karar verdiğini söyledi. Antalya'ya ilk defa 4 sene önce geldiğini, turnuvanın düzenlendiği kulübün tenis kortlarının İsveç'in başkenti Stockholm'deki kortlardan daha fazla olduğunu aktaran Jonas Bjorkman, Stockholm'de tenis oynayabilecek 3 bin genç olduğunu ancak kort bulamadığını kaydetti. Jonas Bjorkman, "Şu anda Antalya bölgesi, tenisle ilgilenen insanların çok iyi bildiği bir destinasyon. Bu işe yeni gönül veren sporcuların hem antrenman yapabilecekleri hem de dünyanın birçok farklı yerinden gelen oyuncularla oynayabilecekleri bir bölge" dedi.

"TAHTA RAKETLERLE OYNARDIK"

Son yıllarda tenisin büyük gelişim kaydettiğini anlatan Jonas Bjorkman, "Önceleri sadece tahta raketlerle oynardık. Şimdi raketler gelişti, toplar gelişti. Önceleri sadece antrenörünüz sizinle ilgilenirdi ve sadece onun dediklerini yapardınız. Şimdi fitnessle başkası, beslenmeyle başkası, oyun tekniğiyle başkası ilgileniyor. Dolayısıyla tenis sporu hem hızlandı hem daha profesyonel hale geldi hem de sporcular daha fazla performans sergilemeye başladı" diye konuştu.

"BİRKAÇ İSİMDEN OLUŞAN KÜÇÜK BİR GRUP VAR"

1980'lerde ve 1990'larda insanların tenise gönül verdiğini ve oynamak istediğini belirten Bjorkman, şöyle dedi:

"Eskiden dünyada en iyi 20'nin içerisinde kim varsa hep birbirlerine karşı maç kaybederler, maç kazanırlar ve problem olmazdı. Şimdi ise birkaç tane isimden oluşan küçük bir grup var, Nadal, Federer ve Djokovic. Bunlar hep birbirleriyle rekabet halinde. Arada sırada tek tük başka sporcular geliyor. 1980'lerde, 1990'larda kime sorarsanız dünyadaki ilk 20'ye giren bütün tenisçileri sayardı. Şimdi ise sayılan isimler 4-5 kişi."

"BİR FEDERER GİBİ DEĞİLLER"

Tenise olan ilginin artmasının parayla ilgili olduğunu ve insanların para kazanabilecekleri bir spor dalı olduğunu düşündükleri için tenise çocuklarını yönlendirdiğini kaydeden Jonas Bjorkman, dünyada genç ve yetenekli birçok tenisçinin olduğunu ancak performanslarının sürekli olmadığını vurguladı. Jonas Bjorkman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda çok güzel oynayan birçok genç ve yetenekli tenisçi var. Şu anda zirvede olan Nadal, Djokovic gibi isimlerin ulaştığı performansa ulaşamadılar. Bir Federer gibi değiller. Onlar devamlı olarak hep aynı performansı sergiliyor. Şu andaki genç ve yetenekli oyuncuların birçoğu bir hafta çok güzel oynuyor, bir sonraki hafta gereksiz şekilde maç kaybediyor. Dolayısıyla düzgün ve sürekli devam eden kariyer, başarı ivmesi gençlerin birçoğunda yok. Ona ulaşabilenlerse bundan sonra tenisin geleceğine yöne verecek olanlar onlar."

"TENİSTE GENÇLERİN ÖNÜNDE ROL MODEL YOK"

Türkiye'deki tenisi uzaktan izlediğini, İsveç'te yaşanan probleme benzer sorunun Türkiye'de de olduğunu söyleyen Jonas Bjorkman, "Türkiye'de yaşanan problem İsveç'te de var. Gençlerin kendilerine örnek aldıkları büyük bir oyuncu hem Türkiye'de hem de İsveç'te yok. Marsel İlhan, Türk tenisi için, Türkiye için güzel bir şeyler yaptı ama Marsel İlhan gibi gençlerin örnek alabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri oyuncuların çoğalması lazım. Türk tenisinde gelişme beklentisi varsa bir iki ismin buna öncülük etmesi gerekiyor. Teniste gençlerin önünde rol model yok, rol model olmadan da gelişmek çok zor. Herkesin ihtiyacı olan bu rol model. Aynı sıkıntıyı biz İsveç'te de yaşıyoruz. Orada da futbol ve buz hokeyi popüler" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Jonas Bjorkman'ın açıklamaları

- Gösteri maçından detay

(FOTOĞRAFLI)