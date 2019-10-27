Son Dakika
(ÖZEL) Jeremain Lens: Çok önemli bir zaferdi
Jeremain Lens, çok önemli bir zafer elde ettiklerini söyledi ve "3 puana ihtiyacımız vardı" dedi. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından siyah beyazlı futbolcu Jeremain Lens, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda...
SPOR 27.10.2019, 21:51
Jeremain Lens, çok önemli bir zafer elde ettiklerini söyledi ve "3 puana ihtiyacımız vardı" dedi.
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından siyah beyazlı futbolcu Jeremain Lens, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.
Çok önemli bir zafer elde ettiklerini söyleyen Lens, "Sadece Galatasaray'a karşı olduğu için değil, 3 puana ihtiyacımız vardı. Birçok maçı kaybettik, birçok maçta berabere kaldık. Ligde kalmak ve şampiyon olma şansınızı sürdürmek için kazanmanız gerekiyor. Bu maçlardan bir tanesi Galatasaray'dı ve bu çok büyük bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Ligin gidişatıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Lens, "Maç maç bakmamız gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz, denememiz gereken şey bu" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından siyah beyazlı futbolcu Jeremain Lens, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.
Çok önemli bir zafer elde ettiklerini söyleyen Lens, "Sadece Galatasaray'a karşı olduğu için değil, 3 puana ihtiyacımız vardı. Birçok maçı kaybettik, birçok maçta berabere kaldık. Ligde kalmak ve şampiyon olma şansınızı sürdürmek için kazanmanız gerekiyor. Bu maçlardan bir tanesi Galatasaray'dı ve bu çok büyük bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Ligin gidişatıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Lens, "Maç maç bakmamız gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz, denememiz gereken şey bu" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Jeremain Lens'in açıklamaları (İngilizce)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Ekim 2019
|İmsak
|05:57
|Güneş
|07:22
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|8
|15
|5. Sivasspor
|9
|15
|6. Başakşehir
|8
|14
|7. Galatasaray
|9
|13
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Çaykur Rizespor
|9
|11
|14. Antalyaspor
|9
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Boluspor
|9
|8
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. Osmanlıspor
|8
|7
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|10
|20
|2. Barcelona
|9
|19
|3. Real Sociedad
|10
|19
|4. Atletico Madrid
|10
|19
|5. Real Madrid
|9
|18
|6. Villarreal
|10
|17
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Real Valladolid
|10
|14
|9. Getafe
|9
|13
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Valencia
|9
|13
|12. Osasuna
|9
|11
|13. Levante
|10
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Celta de Vigo
|10
|9
|18. Real Betis
|10
|9
|19. Espanyol
|10
|8
|20. Leganés
|10
|5