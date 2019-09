(ÖZEL) İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kıhtır: 24 branşta 14 bin sporcumuz var

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, "Çok aktif ve önemli bir dönem bizim için. Çünkü ülkemizin başarısı ve tanıtımı için bu çok önemli. Sporda asla durmamak devam etmek gerekiyor. Hem sağlığımız açısından hem de işitme engelli sporcuların yaygınlaşması ve sağır vatandaşlara hizmet açısından çok önemli bizim için" dedi.Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 4 uluslararası şampiyona ve işitme engelli sporundaki gelişim hakkında Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.Bu sene Türkiye'nin 4 uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacağını belirten Yakup Ümit Kıhtır, "Ekim ayı içerisinde Dünya Tenis Turnuvası Antalya'da olacak. 100'e yakın sporcu katılımı bekliyoruz. 19 ülke katılıyor, onlarla ilgili çalışmalarımız başladı. Diğer organizasyonumuz Ekim'in sonu Kasım'ın başında Dünya Bisiklet Şampiyonası, Gaziantep ilinde düzenlenecek. Şu an 13 ülke başvurdu. Sporcu olarak da 60, 70 sporcu bekliyoruz. 3'üncü uluslararası organizasyonumuz Kasım'ın ilk haftası Karate Avrupa Şampiyonası olacak yine Antalya'da düzenliyoruz. Şu an yeni kurulduğu ve 2'nci şampiyona olacağı için katılım biraz az. 5 ülke katılıyor, daha fazla katılım olması için de tanıtım ve reklamlarımızı yapmaya çalışıyoruz. 4'üncü organizasyon ise Tekvando Avrupa Şampiyonası, Karate ile birlikte Antalya'da aynı tarihlerde düzenlenecek. Şu an bu 4 uluslararası organizasyon için çok yoğunuz. Ciddi anlamda çalışmalarımız var" diye konuştu."KARATE VE TEKVANDO AVRUPA ŞAMPİYONALARI ANTALYA'DA DÜZENLENECEK"Düzenlenen şampiyonaların ülke tanıtımı için önemli olduğuna dikkat çeken Kıhtır, "Karate ve Tekvando Avrupa Şampiyonaları Antalya'da düzenlenecekken beraber aynı tarihte 6 gün içerisinde 3 gün karate, 3 gün tekvandoda yapılacak. 5 ülke katılıyor ama daha yeni olduğu için bu sayının ilerleyen zamanlarda artacağını umuyoruz. Çok aktif ve önemli bir dönem bizim için. Çünkü ülkemizin başarısı ve tanıtımı için bu çok önemli. Sporda asla durmamak devam etmek gerekiyor. Hem sağlığımız açısından hem de işitme engelli sporcuların yaygınlaşması ve sağır vatandaşlara hizmet açısından çok önemli bizim için" ifadelerini kullandı."ALT YAPIDAN YENİ SPORCULARLA KATILACAĞIZ"Alt yapıdan sporcular ile şampiyonada madalya arayacaklarını ifade eden Kıhtır, "Bisiklette sporcularımız 2017 Defolimpik'te 5'inci olmuşlardı. Umarım bu Dünya Şampiyonası'nda madalya bekliyoruz, inanıyoruz ilk 3'e gireceklerine derece alacaklarına inanıyorum. Çok ciddi çalışıyorlar, şu anda da kamptalar. Teniste kızlarda çiftlerde yine defolimpikte 2017'de 3'üncü olmuşlardı. Şu anda yeni alt yapı oluştuğu için yeni sporcularla katılacağız. Umarım başarılı olacaklardır biz elimizden geldiğince destek oluyoruz. Karate ve tekvando da ise defolimpikte, dünya ve Avrupa şampiyonalarında her zaman madalya aldığımız iki branş. Şu an Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye'nin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. İyi bir derece alacaklarına inanıyorum. Defolimpikte daha fazla katılım ve daha güçlü bir organizasyonken karate ve tekvando da toplam 4 altın madalya ve 2'nci ve 3'üncülüklerle birlikte 22 madalya aldık. Şu an Avrupa Şampiyonasında eminim ki daha büyük başarı sağlayacağız" şeklinde konuştu."OKULLARDA TARAMA YAPARAK ÇOCUKLARI SPORA KAZANDIRIYORUZ"Türkiye'de 3 milyona yakın işitme engelli birey olduğunu vurgulayan Yakup Ümit Kıhtır, "Karate, tekvando, judo ve güreşte gençler, çocuklar ve yıldızlarla çalışılıyor. Alt yapımız çok güçlü. Okullarda taramalar yapılarak okuldaki öğrencilerle birlikte antrenman ve kamplar yapıyorlar. Diğer branşlarda alt yapı olarak biraz zayıf kalıyoruz ama bundan sonra Türkiye'de ev sahibi olmamız bir ses getirecektir ve farkındalık yaratacaktır" dedi. Kıhtır, 20 senedir aktif olarak çalıştıklarını ifade ederek, " 2017'de açıldı bisiklet branşımız daha 2 sene oldu yani yaklaşık 3 senelik bir çalışma. Türkiye'deki diğer işitme engeliler ve sağır çocuklar umarım bu branşın olduğunu fark edecek ve katılımın artacağına inanıyorum. Teniste ise 10 senedir aktif çalışıyoruz federasyon olarak. Bizde 24 branş var. Bütün branşlarda alt yapı açısında çalışmalar yapıyor federasyonumuz. Okul taramalarından, işitme engelliler okulu, karma, kaynaşma okullarına kadar bulmaya çalışıyoruz çocukları. Bisiklet, atıcılık, oryantiring yeni branşlarımız. Diğer branşlarda 20 senedir aktif olarak çalışıyoruz. Net bir sayı vermek biraz zor oluyor ama bakanlık bünyesinde kayıtlı olan toplam 14 bin sporcu gözükmekte. 11 bin 500'ü erkek, 3 bin civarında da kadın sporcumuz var. Türkiye'de işitme engelliler ve sağırlar birlikte 3 milyon civarında. Bu da %2'lik bir dilime denk geliyor. Bunun 15 bine yakını da spor yapıyor" diye konuştu."İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİ KEŞFEDİN VE BİZE YÖNLENDİRİN"En büyük hedeflerinin tanıtım yapmak olduğunu belirten Kıhtır, "İşitme engelli ya da sağır olan bütün gençlerin, bütün çocukların bize ulaşıp spor yapmasını istiyoruz. 81 milyon Türkiye vatandaşımızın da eminim ki her birinin sağır ya da işitme engelli temas ettiği birey vardır. Bunları da eğer görüyorsanız, keşfedin ve bize yönlendirin. İlk kapısını çalması gerekenler gençlik ve spor il müdürlüklerine yönlendirirlerse, kulüplere ve federasyona ulaşabilir hale gelecekler. Bazen işitme engelli sporcular içine kapanık oluyorlar, toplumdan uzaklaştırılıyorlar. İletişim kuramadıkları için anlamadıkları veya aktif zihinsel yetersizlikleri olduğu düşünülüyor aslında öyle değil, bu bir yanılgı. Spora katılabilir her açıdan gelişimleri sağlayacaklarına inanıyorum" dedi.

