(ÖZEL) İlhan Parlak: Fransa'da kardeşlerimiz o selama durduğunda çok gururlandık

MKE Ankaragücü kaptanı İlhan Parlak, cumartesi günü oynayacakları Beşiktaş maçı ve milli takım oyuncularının Fransa karşılaşmasındaki 'asker selamı' ile ilgili konuştu. Beşiktaş'tan 3 puan alabileceklerini belirten deneyimli futbolcu, "Fransa'da milli takımdaki kardeşlerimiz o selama durduğunda tüm Türkiye olarak çok gururlandık. UEFA da bunu siyasi bir şey olarak nitelendiriyor ama tabii orada insanlar neler olup bittiğini kesinlikle bilmiyor. İnşallah Mehmetçiğimizin ayağına taş değmeden ülkemize döner. Oradaki bütün pislikleri temizlerler" dedi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan MKE Ankaragücü, Beştepe Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Takım kaptanı İlhan Parlak, Beşiktaş maçı ve milli takım oyuncularının Fransa karşılaşmasındaki 'asker selamı' ile ilgili görüşlerini Demirören Haber Ajansı'na () anlattı.

İlhan Parlak, Beşiktaş maçından 3 puan ile ayrılabileceklerini belirterek, "Kendi saha ve seyircimiz önünde Beşiktaş gibi zorlu bir ekiple karşılaşacağız hafta sonu. Beşiktaş'ın gerçekten hücumda etkili silahları var. Biz de kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde bu avantajı iyi kullanıp, iyi bir futbolla, iyi bir oyun ortaya koyup galip gelmek istiyoruz. Milli arada da gerçekten iyi çalıştık. Rakibimizin eksiklerini, bizim daha fazla yapabileceklerimizi, bunları çalıştık. İnşallah hafta sonu bu çalışmalarımızı sahaya en iyi şekilde yansıtırsak 3 puan ile ayrılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"UEFA SİYASİ OLARAK NİTELENDİRİYOR"

Ay-yıldızlı futbolcuların, Fransa karşılaşmasındaki beraberlik golü sonrası Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek amacıyla verdiği 'asker selamı' ile ilgili ise İlhan Parlak şunları söyledi:

"Sınırda hain terör örgütlerine karşı, Mehmetçiklerimiz, bizim burada huzur ve güven içerisinde rahat bir şekilde yaşayabilmemiz için orada canları pahasına mücadele ediyorlar. Bizim kendi ülkemiz, kendi sınırlarımız içerisinde olan şeyler. Asker selamı bizim Mehmetçiklerimizin komutanları karşısında durduğu bir selam. Bu selam her zaman olabilecek bir selam. Fransa'da milli takımdaki kardeşlerimiz o selama durduğunda tüm Türkiye olarak çok gururlandık. UEFA da bunu siyasi bir şey olarak nitelendiriyor ama tabii orada insanlar neler olup bittiğini kesinlikle bilmiyor. İnşallah Mehmetçiğimizin ayağına taş değmeden ülkemize döner. Oradaki bütün pislikleri temizlerler."



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