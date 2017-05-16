(özel) İkinci kez mutlu sona ulaştılar beklenen ilgiyi görmediler

Şampiyon Vakıfbank'ı kimse karşılamadı!

FIVB Kadınlar 2017 Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nı kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı yurda döndü. 2'inci kez Dünya Şampiyonluğuna ulaşan VakıfBanklı sporcuları Atatürk Havalimanı'da kimsenin karşılamaması üzücü bir durumdu. Nitekim buruk bir biçimde sadece kameraları karşısında fotoğraf çektiren ve görüşlerini paylayan Vakıfbanklı voleybolcular, buruk bir biçimde evlerinin yolunu tuttu. Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Rexona-Sesc takımını 3-0 yenerek Dünya şampiyon olan voleybolcular mikrofonlarına şunları söylediler.

TAKIM KAPTANI GÖZDE KIRDAR: "HERKESE TEŞEKKÜRLER"

"Dünya kulüpler Şampiyonası'nda ikinci kez ülkemize dünya kupasını getirdik. Bu bizim ikinci kez Avrupa ve Dünya şampiyonasını namağlup kazanmamız. Bu yüzden çok onurlu ve gururluyuz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

GUİDETTİ: "SADECE 1 SET KAYBETTİK"

Vakıfbank Teknik Direktörü Giovanni Guidetti ise, "Bence Japonya'da takım gerçekten çok iyi oynadı. Her zaman kolay değil güzel performans yapmak. Ama mutluyum, 5 maç çok zor oldu. 1 set kaybettik ama performansımız çok iyi" şeklinde konuştu.

NAZ AYDEMİR: "İKİ BÜYÜK KUPA KAZANDIK"

Naz Aydemir Akyol da, "Bir ay içinde hem Avrupa, hem de Dünya şampiyonu olduk. Bizim için çok iyi bir başarıydı. Çünkü sezon sonunda iki kupa ile birlikte bitirmek. Bu bizim için ayrı bir mutluluk. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" İfadelerini kullandı.

Gizem Örge ise, "Çok zorlu bir sezondu bizim için. İnişli çıkışlı bir sezondu. Sezon sonunu böyle yüksek bir seviyede bitirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok gururlu ve mutluyuz" dedi.

GÖZYAŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Takım oyuncularının valizlerini aldıktan sonra birbirlerine sarılarak ağladığı görüldü. VakıfBank'ta 19 sayı üreten Çinli sporcu Ting Zhu galibiyette önemli rol aldı. Zhu, "Bu başarıyı kolay kolay kimse yakalayamaz" diye konuştu.

7 ULUSLARARASI KUPA KAZANDILAR

VakıfBank ayrıca müzesine 7'inci uluslararası kupasını da (3 Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, birer Avrupa Challenge Kupası ve Avrupa Top Teams Kupası) götürerek büyük bir başarıya imza attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Board'dan Seul yazısı görüntüsü

-Takım kaptanı Gözde Kırdar'ın açıklamaları

-Takım Antrenörü Giovanni Guidetti'nin açıklamaları

-Voleybolcu Naz Aydemir Akyol'un açıklamaları

-Voleybolcu Gizem Örge'nin açıklamaları

-Takımdan topluca görüntüsü

-Kupadan görüntü

-Voleybolcuların birbirine sarılma görüntüsü

-Voleybolcuların yürüyüş görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

HABER - KAMERA: HÜSEYİN ASLIYÜCE - İSTANBUL / - (FOTOĞRAFLI)