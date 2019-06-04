(ÖZEL) Hasan Yıldırım Akıncıoğlu: Önümüzde çetin bir çalışma süreci olacak 

Ercan ATA- Nesrin AYDIN/ANKARA,()

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen Nihat Özdemir'in yönetim kurulu ekibinde yer alan Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, Türk futbolunu ileri bir seviyeye götürmek için var güçleriyle çaba sarf edeceklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunu daha ileri taşımak için mücadele edeceklerini belirten Akıncıoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu için yeni bir yönetim iş başına geldi. Toplam 15 kişilik olan geçen yönetimden 5 arkadaşımız devam ediyor. Başkanımız ile birlikte bundan sonra yapılacak çok şey var. Türk futbolunun bugün bulunduğu yeri biliyoruz. Gerek maddi açıdan gerek idari yönden birçok sıkıntılarımız var. Bunu inkar edemeyiz dolayısı ile bize önemli görevler düşüyor. Önümüzde çok çetin bir çalışma süreci olacak. Başkanımız ve yönetim kurulumuz ile beraber Türk futbolunu daha ileri bir seviyeye götürmek için var gücümüz ile gayret sarf edeceğiz" diye konuştu.

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- Hasan Yıldırım Akıncıoğlu'nun açıklamaları