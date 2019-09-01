(ÖZEL) Hamza Yerlikaya: Yasa dışı bahisin yapılmaması için elimizden gelen ne varsa seferber edeceğiz

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,()





Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, yasa dışı bahis ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Yasa dışı bahisin yapılmaması için elimizden gelen ne varsa seferber edeceğiz" dedi.



Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, yasa dışı bahisle ilgili olarak şunları söyledi;



"Yasa dışı bahisle mücadele içindeyiz. İçişleri Bakanlığımız ve Spor Toto Teşkilatımız bununla ilgili ciddi mücadele veriyor. Biz de yasa dışı bahisin yapılmaması için elimizden gelen ne varsa devletimizin imkanlarını seferber ediyoruz. Bu sosyal medya denen ağın engellenmesi kolay mı? Zor. Ama artık teknoloji de gelişti, devletimizin emniyet güçleri bu konuda taviz vermeden yola devam ediyor. Şu anda durum iyi, inşallah daha iyi olacak" diye konuştu.