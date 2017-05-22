(özel görüntülerle) Hakan Çalhanoğlu futboldan men cezasının dolduğu gün dünya evine girdi

Milli futbolcunun, nişanlısı Sinem ile hayatını birleştirdiği düğünde takım arkadaşları da yer aldı

Leverkunsenli futbolcular sahnede hünerlerini sergiledi

Uğur DEMİRKIRDI, Manheim

Hakan Çalhanoğlu hayatında yeni bir sayfa açtı.

Milli takım ve Bayern Leverkusen'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu dünya evine girdi. Milli futbolcunun, nişanlısı Sinem ile hayatını birleştirdiği düğünde takım arkadaşları da yer aldı.

BELARABİ, KEVİN KAMPL VE JONATHAN, TÜRK USULU OYUNLAR OYNADI

Leverkunsenli futbolcular Belarabi, Kevin Kampl ve Jonathan Türk usulu oyunlar oynayarak Hakan'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Sahnede hünerlerini sergileyen Jonathan, Hakan ile karşılıklı Ankara havası oynayarak düğünün neşesine neşe kattı.

GELİN ALMAYA GİDERKEN YOLDA ÖNÜNÜ KESTİLER

Düğün alayı kız evine giderken yolda önü kesildi. Üstü açık eski model bir araba ile gelini almaya giden Hakan ve beraberindeki konvoy durdurularak, Ankara, misket ve çeşitli oyunlar ile damat terletildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE EŞİNDEN ZEYBEK...

Pasta kesimin ardından düğün salonunda gelin ile damat müthiş bir zeybek oyunu ile davetlilere eşssiz bir gösteri yaptı. Babası Hüseyin Çalhanoğlu, kardeşi Muhammet Çalhanoğlu , akrabalar, aile yakınları ve misafirler düğünde yer alırken, futboldan 4 ay men cezası alan ve cezası dün tamamlanan Hakan çifte mutluluğu birden yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hakan Çalhanoğlu ve beraberindekilerin konvoy görüntüsü

-Yolda oynamaları

-Düğün pastasının kesilmesi

-Hakan ve eşinin zeybek oynaması

-Leverkusenli futbolcuların Hakan ile beraber sahnede oynaması