(ÖZEL) Goalball kraliçesi Sevda: "Hedefimiz şampiyonluk"

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - DÜNYADA 11 kez 'Goalball Gol Kraliçesi' seçilen Türkiye Goalball Kadın A Milli Takım oyuncusu Sevda Altunoluk, "Hedefimiz önce Almanya'da Avrupa Şampiyonluğu, ardından Tokyo'da Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk" dedi.

İlkokul son sınıfta gözlerinde uzağı görememe şeklinde başlayan rahatsızlığın ardından yazıları okuyamayan Sevda Altunoluk, görme engelliler okulunda ortaokula devam ederken, öğretmeni Osman Kara'nın yönlendirmesiyle goalballa başladı. Yaklaşık 14 senedir goallbal sporuyla uğraşan Sevda Altunoluk, birisi Rio Paralimpik Oyunları'nda olmak üzere 11 kez 'Dünya Goalball Gol Kraliçesi' seçildi. Sevda Altunoluk, halen goalballda dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor.

'KENDİMİ DAHA ÇOK GELİŞTİREREK BU İŞTE İLERLEDİM'

Hayatını ve hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na () anlatan Sevda Altunoluk, kendisinin daha önceden normal insanlar gibi gördüğünü, ilkokulun ardından görme bozukluğu başladığını söyleyerek, "Ben normalde görüyordum. Sonradan uzağı görememeye, yazıları okuyamamaya başladım. İlk 5 senemi normal okulda bitirdim sonra ortaokulda Ankara görme engelliler okuluna gittim. Orada Osman Karalı sayesinde oyuna başladım. Sonradan kendimi daha çok geliştirerek bu işte ilerledim" dedi.

Sevda Altunoluk, kendisine halk arasında 'gece körlüğü' de denilen Retinitis pigmentosa tanısının konulduğunu belirtti. Gelecek ekim ayında Almanya'da Avrupa Şampiyonası'nın yapılacağını belirten Sevda Altunoluk, "Önce Almanya'da İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Bunun için çok çalışacağız ve hedefimiz şampiyonluk. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olmuştuk. Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da şampiyonluk hedefliyoruz. Milletimize o gururu tekrar yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

Manavgat'ta düzenlenen turnuvaya A ve genç takım olarak katıldıklarını, turnuvanın çok iyi gittiği kaydeden Sevda Altunoluk, her iki takımımızın da güçlü olduğunu ve şampiyon olmayı hedeflediklerini vurguladı.

'KARDEŞİMLE BİRLİKTE BİREYSEL ÇALIŞIYORUM'

Kendisinin takım çalışmaları haricinde bireysel çalışma da yaptığını anlatan Sevda Altunışık, "Sürekli çalışıyorum. Kendi evimde de kardeşimle birlikte bireysel çalışıyorum. Rakiplerimi çok iyi tanıyorum. Analiz yaptığım için bu da beni en üst seviyeye taşıyor. Sürekli de gol kraliçesi olduğumda dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alıyorum" dedi.

'KENDİNİZİ İSPATLAYABİLİYORSUNUZ'

Görme engellilerin evlerde oturmamasını isteyen Altunışık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Görme engelli çoğu insan evde oturuyor. Oturmasın. İnanın çok zevkli bir oyun. Hem maddi yönden hem manevi yönden çok iyi. Kendinizi ispatlayabiliyorsunuz. Herkese, görme engelli bütün arkadaşlarıma tavsiye ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sevda Altunışık'ın gözlerinin bantlanması

- Sevda Altunışık'ın attığı goller

- Sevda Altunışık ile röportaj

- Detay maça hazırlık

- Goalball maçından görüntü

(FOTOĞRAFLI)