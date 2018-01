(ÖZEL) Gençlerbirliği'nin kaptanı Uğur Çiftçi: "İlk yarıdaki konumumuz bize yakışmadı"

"İkinci yarı çok daha iyi olacağız"

"15 yıldır Gençlerbirliği'ndeyim, kendimi Gençlerbirliği'ne ait hissediyorum"

"Takımımızın şu anki durumundan dolayı transfer konuşmak doğru değil"

"Bence yabancı-Türk ayrımı yok, hak eden herkes kendini gösterebilir"

Gençlerbirliği'nde uzun yıllardır ter döken kaptan Uğur Çiftçi, Ankara temsilcisinin artık evi gibi olduğunu dile getirerek, ilk yarıdaki kötü performansın altından kalkacaklarını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulunan Uğur Çiftçi, ilk yarının istedikleri gibi geçmediğini belirterek, "Rahmetli başkanımız İlhan Cavcav'ın adı verildiği bir sezonu oynuyoruz. Bunun altından kalkacağımıza inanıyorum. Kampta iyi çalışıyoruz, çok yükleniyoruz. Bence bu ara bize çok iyi gelecek zaten son zamanlarda güzel bir yükselişimiz var. Bunu da Bursaspor'a karşı kupa maçıyla birlikte sürdürmek ve sonrasında Gençlerbirliği'ni yakıştığı yere getirmek istiyoruz" dedi.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

15 yıldır Gençlerbirliği'nde oynayan tecrübeli savunmacı, kulübün altyapısına dair ise, "Gençlerbirliği sadece oyuncunun yeteneğine bakmıyor, okuluyla ilgileniyor, kişiliğiyle, karakteriyle, her şeyiyle ilgileniyorlar. 15 sene oldu burada, evim gibi burası. İlk hedefim formasını giymekti, başardım, kaptanı da oldum, inşallah bu durumdan çıkarmak istiyoruz. Burada çok mutluyum, transfer konusuna şu an girmek iyi bir şey değil şu durumdayken, öncelikle ilk hedefimiz Gençlerbirliği'ni yakıştığı yere çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.

PROFESYONELLİK VURGUSU

Yabancı statüsü tartışmalarına da değinen Uğur Çiftçi, "Yabancı oyuncu gelebilir ama kaliteli olduğu sürece. Bizler de onlardan bir şeyler öğrenebiliriz, üzerine koyabiliriz. Bence yabancı-Türk ayrımı yok, hak eden herkes kendini gösterebilir" ifadelerini kullandı.

Uğur Çiftçi ayrıca yurtdışındaki oyuncular ile Türk oyuncuların arasında profesyonellik farkının olduğunu belirterek, yabancı oyuncuların daha profesyonel yaşadıklarını söyledi.

"ARKADAŞLIĞIMIZ ÇOK İYİ"

Gençlerbirliği'nde kaptanlığın çok ayrı bir şey olduğunu dile getiren Uğur Çiftçi, "Kaptanlık çok ayrı bir şey, özellikle bu durumdayken herkese destek olmalıyız, arkadaşlığımız çok iyi, bunu devam ettirmeliyiz. İçerisi iyi olmadığı zaman bundan zor çıkarsın" şeklinde konuştu.

Teknik direktör Ümit Özat ile ağabey-kardeş gibi olduklarını söyleyen deneyimli savunmacı, "Taktik yönünden gördüğüm en iyi hocalardan bir tanesi. Karşı takım bazen afallıyor, kim nerede oynuyor diye. Ne yapmamız gerektiğini, nerede durmamız gerektiğini her şey ile yakından ilgileniyor" açıklamasını yaptı.

Uğur Çiftçi ayrıca, Bursa'ya kupada Bursaspor'u elemek için gittiklerini söyleyerek, ligdeki Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor maçlarını kazanmalarını halinde ligin yeniden başlayacağını ifade etti.

