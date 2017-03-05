(Özel) Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav: Babam, transfer için üç kıta dolaştı, ben 4 kıta dolaşacağım

"Gençlerbirliği için babamın transfer politikası aynen devam edecek''

Ercan ATA/BELGRAD, ()

Gençlerbirliği Kulübü'nün yeni başkanı Murat Cavcav, babası İlhan Cavcav'ın transfer politikasının dışına çıkmayacaklarını belirterek, "Onun sağlığı bozulmadan önce yaptığı gibi biz de dünyayı dolaşarak transferde karar vereceğiz" dedi.

Futbolcu izlemek için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a giden ve burada Doğan Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Murat Cavcav, babasının yolunda devam edeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

''Duayen başkanımız rahmetli babam maç izlemeyi çok severdi. Türkiye'de ilk olarak Afrika'dan Mosheu, Khuse ve Kona'yı getiren ilk insandı. Türk futbolunda, transferde bir çığır açtı. Ben de Belgrad'a geldim yönetici arkadaşlarla. Burada 2 maç izleyeceğiz. Birkaç futbolcu var, onları seyredeceğiz. Kısmet olursa anlaşma yoluna gideceğiz. Maç sonu ise Türkiye'ye döneceğiz. Maçımız Pazartesi olduğu için arada fırsat bulduk ve geldik. Babam futbolcuları kendi izlerdi, ama son zamanlarda sağlık nedenlerinden dolayı izleyemiyordu. Ben de onun yolunda devam ediyorum. Buraya geldik, başka ülkelere de gideceğiz. Zaman buldukça futbolcuları kendi gözümüzle izleyeceğiz ve alma yoluna gideceğiz. Başkanın eski sistemini devam ettireceğiz."

İlhan Cavcav'ın Afrika, Avrupa ve Amerika kıtalarına giderek futbolcu izlediğinin hatırlatılması üzerine Murat Cavcav, ''Babam, transfer için üç kıta dolaştı, ben 4 kıta dolaşacağım. Biz de Japonya'ya gideceğiz futbolcu bakmaya. Nerede futbolcu varsa dünyanın her tarafında izleyeceğim. Görmeden futbolcu almak doğru değil. Ülkemizde sezon Mayıs ayında bitiyor. Biz transfer için ön hazırlık yapıyoruz. Sezon sonu birkaç takviye ile Gençlerbirliği'ni güçlendirmek istiyoruz. Henüz mevki olarak bir düşüncemiz yok. Genel olarak belirlenenleri gözlemliyoruz. Daha sonra teknik ekibimizle görüşeceğiz ve ihtiyaçlara göre karar vereceğiz" ifadesini kullandı.

Hakemlerin kasıtlı hata yapmadıklarını düşündüğünü de vurgulayan Cavcav, ''Herkes hata yapabilir. Bunları fazla büyütmek doğru değil diye düşünüyorum. Bu hafta Pazartesi günü Akhisar maçımız var. İnşallah bu maçı kazanarak, rahatlamak istiyoruz. İnşallah kazanan taraf da biz oluruz" diye konuştu.

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