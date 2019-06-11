(ÖZEL) Galatasaray şampiyonluk kupasıyla Mannheim'de

Vahap Tanrıverdi: Amacımız büyük Galatasaray ve oradaki bütün dernekleri bir araya getirmek

"Avrupa'da başarılı oluruz, çünkü Fatih Hocamız var"

"Başkan Avrupa ile ilgili düşünceleri olduğunu söyledi"

SERHAN TÜRK / İSTANBUL,() -

Galatasaray 1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, "Yakaldığımız ivmeyle Avrupa'da da başarılı olabileceğimiz kanaatini taşıyoruz. Çünkü, başımızda Fatih hocamız var" dedi.

Galatasaray 1905 Kültür, Sanat ve Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, sarı-kırmızılı kulübün Almanya'nın Mannheim şehrinde düzenleyeceği şampiyonluk gecesiyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. Avrupa'daki Galatasaray taraftarlarıyla buluşmak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini ifade eden Tanrıverdi, "Bu yıl şanlı bir şampiyonluk ve şanlı bir Türkiye Kupası aldığımız dönemde Galatasaray'ımızı Avrupa'da ses getirecek bir organizasyonda, Avrupa'daki Galatasaraylılar ile buluşturmak adına kulüp başkanımız sayın Mustafa Cengiz, başkan yardımcımız Yusuf Günay ve diğer yöneticilerle gideceğiz. Avrupa'da çok büyük, geniş katılımlı Mannheim şehrinde bir balo yapacağız. Bu balodaki tek amacımız, Galatasaray'ın Avrupa'daki taraftarlarıyla entegrasyonu ve oradaki insanların Galatasaray'ın şampiyonluğunda birlikte olmak" diye konuştu.

"AMACIMIZ BÜYÜK GALATASARAY VE ORADAKİ BÜTÜN DERNEKLERİ BİR ARAYA GETİRMEK"

Organizasyona katılmak için çok sayıda talep olduğunu belirten Vahap Tanrıverdi, "Ciddi bir talep var. Alabildiğimiz ölçüde Avrupa'daki bütün Galatasaray dernekleriyle entegre olmaya çalıştık. Kültür sanat derneği olarak gitmiş olsak bile bizim burada dernek olarak bir amacımız yok. Tek amacımız sevdamız olan büyük Galatasaray ve oradaki bütün dernekleri bir araya getirmek. Bunun için New York'taki dernekle de, Ukrayna'daki dernekle de, Avrupa'daki dernekle de organize olup Stuttgart derneğiyle birlikte, Mannheim şehrinde bu organizasyona hazırlandık. Coşkun sabah katılacak. Çok güzel bir organizasyon olacak. Hep beraber eğlenip, Galatasaray'ımızın şampiyonluğunu kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN AVRUPA İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Yurt dışında yapılacak organizasyon için başkan Mustafa Cengiz ile görüştüklerini ve bu fikrin başkan Cengiz'in de hoşuna gittiği ifade eden Tanvrıverdi, "Bu fikirle başkanımıza gittiğimizde, bize çok güzel bir iş yaptığımızı, kendilerinin de Avrupa ile ilgili bir takım düşünceleri olduğunu, Avrupa'daki taraftarların da bizler için çok değerli olduğunu söyledi. A Milli Takım'ın Fransa maçıyla gördüğümüz Avrupa'daki çocuklarımızın ne kadar başarılı olduğunu da görüyoruz. Biz eğer Avrupa'da entegre olabilirsek, orayı daha çok kulübün içine sokabilirsek belki oralarda futbol okulları açma yoluna da gidebiliriz. Bu konuda da Galatasaray'a nasıl destek verebiliriz, gittiğimiz zaman Avrupa'daki derneklerle görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

BALONUN TARİHİ 14 HAZİRAN

Şampiyonluk balosunun 14 Haziran Cuma günü gerçekleştirileceğini söyleyen Tanrıverdi, "14 Haziran Cuma günü Mannheim'de saat 19:05'te yapılacak. Şu ana kadar binin üzerinde talep var. Hala ciddi talepler de geliyor. Belki de salonlara sığmayacağız. Çok güzel bir yerde yapıyoruz bunu. Çok büyük bir salon. Almanya'nın en büyük golf kulüplerinden birinin salonu burası. Katılım geniş olacak. Galatasaray sevdalıları orada hep beraber, başkanımızla birlikte eğlenecekler" dedi.

"AVRUPA'DA BAŞARILI OLURUZ, ÇÜNKÜ FATİH HOCAMIZ VAR"

Gelecek sezon teknik direktör Fatih Terim ile Avrupa'da başarılı olabileceklerinin altını çizen Vahap Tanrıverdi, "Müthiş bir duygu. Biz burada, Türkiye'deyiz. burada bile kupalara ulaşmak için Galatasaray müzesine gitmemiz gerekiyor. Gittiğimiz de de kupalara dokunamıyoruz. Biz götüreceğiz, insanlarla fotoğraf çekelim. Dokunmalarını sağlayalım. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anlatmaya çalışacağız. İnşallah hep beraber güzel maçlar izleyeceğiz. Gelen ivmeyle Avrupa'da da başarılı olabileceğimiz kanaatini taşıyoruz. Çünkü, başımızda Fatih hocamız var" diye konuştu.

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