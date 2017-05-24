(özel) Galatasaray'ın Bruma görüşmeleri olumlu

Serhan TÜRK - İSTANBUL /

Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Bruma'nın menajeri Catio Balde, bugün çeşitli medya organlarında çıkan haberlerin ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli oyuncu ile ilgili yapılan haberleri takip ettiklerini vurgulayan Catio Balde, "Yeni sözleşme için Galatasaray ile görüşme halindeyiz, olumlu bir seyirde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu görüşmeler esnasında, masadan kalktığımıza dair haberler de gerçeği yansıtmamaktadır" diye konuştu.

Balde, Türkiye'den veya yurt dışından herhangi bir haber kuruluşuna konuşmadığını da sözlerine ekledi.