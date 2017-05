(özel) Futbol Federasyonu, Hasan Doğan Kamp Tesisleri'ni Avrupa'nın en önemli yerleşim merkezine çevirdi

7 yıldızlı RİVA

Tesislerin tam karşısına 120 odalı otel ve yeni dinlenme tesisleri inşa ediliyor.

Beylerbeyi yıkılıp yerine yenisi yapılacak

Faik GÜRSES / İSTANBUL, ()

Yıldırım Demirören döneminde temeli atıldıktan sonra bambaşka bir çehreye bürünen Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki kamp tesisleri, kelimenin tam anlamıyla 7 yıldızlı bir otel görüntüsü veriyor. Sporcuların yatacağı odalar, tedavi merkezleri, yüzme havuzu, fitness center, bilardo ve langırt masaları, 7 adet hibrit ve gerçek çimden oluşan sahalar, çamaşırhane, lokanta, kafeteryası ile mükemmel bir donanıma kavuşan tesiste yok yok.

Tesislerde bir tarafta UEFA yetkilileri ağırlanırken, bir taraftan da MHK, UÇK, Gözlemci ve Temsilciler Kurulu ile federasyona bağlı tüm birimler de Riva'da hizmet vermeye devam ediyor. Orhan Saka Konferans Salonu ise iki bölümden oluşuyor, tüm seminer ve paneller burada yapılıyor. Bu sayede elde edilen tasarruf ise dudak uçuklatan cinsten. Yılda 7-8 milyon TL arasında ödenen kira bedelleri, ayrıca TFF'nin içindeki seyahat biriminden de 7.5 milyon giderin federasyonda kalmasına neden olmuş.

DOĞAN BABACAN'DAN CÜNEYT ÇAKIR'A

Tesisin bu hale gelmesi bir ekip çalışmasının bir numaralı örneği.

Oluşturulan müzede unutulan bir kişi bile zor bulursunuz. 1974 Dünya Kupası'nda Doğan Babacan'ın çıkardığı kırmızı kart fotoğrafı ile 1976 yılında dünyaya gelen ve 2006 yılında FIFA kokartı takan Cüneyt Çakır'ın kullandığı aksamlar da müzede yer alıyor. Başkan, teknik direktör ve futbolcu köşeleri ise gezdiğiniz anda sizi 1950'lerin ötesine götürüyor.

STORE BİLE VAR

Kamp merkezine en son olarak TFF ürünlerinin satıldığı bir de store eklenmiş. Kırmızı Beyaz Mağaza'da turkuaz tişört ile, göğsünde arma olan siyah eşofman üstü en çok satılan ürünler. Yine eshop'tan Milli Takım ürünleri online olarak satışa sunuluyor.

RÜZGAR KESEN BİNALAR

Tesis yapılırken en ince ayrıntılar düşünülmüş. Sahalarda oynayan futbolcuların aşırı rüzgardan etkilenmemesi için binaların mimarisi ona göre dizayn edilmiş. 7 futbol sahası içinde bir de hibrit çimden oluşan saha yer alıyor.

ÖDÜLLÜ TESİS

TFF'nin Riva, Beykoz'da bulunan ve bünyesinde en son teknoloji çevresel sistemleri barındıran Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri, Amerika Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen LEED Gold Sertifikası'nı "Yeni Yapı" kategorisinde 67 puanla almaya hak kazanmış. Amerika Yeşil Binalar Konseyi Başkanı S. Richard Fedrizzi tarafından TFF'ye gönderilen tebrik mektubunda Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin bu ödülü çevreyi ve gelecek nesilleri ön planda tutan tasarım anlayışından dolayı almaya hak kazandığının altı çizildiği de ifade ediliyor.

TFF'nin tesisleşme hamlesinin en önemli adımı olan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, tasarım ve yapım aşamasında çevreyle tam uyumlu olması gözetilerek inşa edilmiş. Havalandırma-soğutma sistemini tesisin yanından geçen nehrin suyundan, elektrik enerjisinin bir kısmını da çatısında konumlandırılan büyük güneş enerji panellerinden sağlayan tesis, bu sayede elektrik tüketiminin önüne geçerek önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanmış oluyor. İnşasında özel yalıtım sistemleri, geri dönüştürülebilir ve uzun ömürlü materyaller kullanılan tesis, çevreyle uyumlu, geri dönüşümlü ve doğa dostu bir bina olarak inşa edilmiş durumda.

TFF tarafından gelecek nesilleri futbola kazandırma amacının bir parçası olarak inşa edilen Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin yapım aşamasında çevresel sürdürülebilirliği de göz önünde bulundurularak, gençlerimize verilen önem bu alanda da ön plana çıkarıldı.

LEED SERTİFİKASI NEDİR?

Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından geliştirilen ve dünyada en güvenilir ve en geçerli "Yeşil Bina Sertifika Sistemi" olan LEED'in açılımı "Leadership in Energy and Environment Design" olup, Türkçeye "Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik" olarak çevrilmiştir. İnsana ve doğaya saygılı yeşil binaların oluşmasında katkıda bulunma amacını taşıyan LEED, değerlendirmelerini de bu doğrultuda oluşturduğu çeşitli kriterler aracılığıyla yapmaktadır.

RİVA'NIN KARŞISINA 120 ODALI YENİ TESİS

Hasan Doğan Kamp Tesisleri bitme aşamasına gelirken, bir önemli gelişme de tam karşıda bulunan ve otopark olarak kullanılan alana, imar durumunun çıkmasıyla 120 odalı yeni bir tesis yapılması. 2 aya kadar eksiklerin giderilmesiyle inşaat yeni sezonla birlikte başlayacak.

BEYLERBEYİ SİL BAŞTAN

Diğer taraftan uzun yıllar Türk futboluna hizmet veren ve artık iyice yaşlanan TFF Beylerbeyi Tesisleri de tarihe karışıyor. 2 aya kadar yıkılacak olan tesis, yeni çehresiyle futbola merhaba diyecek.

450 GÜNDE TAMAMLANDI

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin inşaat çalışmaları 450 günde tamamlandı. Tesisler, o dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 4 Temmuz 2014 tarihinde açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu çevreci yaklaşımla tesise 3 binden fazla ağaç dikilmesini sağladı.

17.643 M2 KAPALI ALAN

Tesisler, nizami futbol sahaları, tenis kortları, mini golf sahası, mini gölet, yürüyüş alanları, koşu parkurları, açık otopark ve rekreasyon alanlarından oluşuyor. Tesisin 17 bin 643 metrekarelik kapalı alanı, yönetim, konferans, toplantı, konaklama, sağlık kulübü, restoran gibi tüm idari ve sosyal alanları bünyesinde barındırıyor.

5'İ ÇİM 7 SAHA

Arazide daha önce bulunan futbol sahalarının çim yüzeyleri değiştirilirken, saha sayısı da 7'ye çıkartıldı.

İKİ KATLI SAĞLIK KULÜBÜ

Sağlık Kulübü'nün bin 900 metrekarelik zemin katında yüzme ve terapi havuzları ile hamam, sauna, masaj ile tedavi odalarından oluşan sağlık birimleri yer alıyor. İkinci katta ise 350 metrekarelik fitness salonu bulunuyor.

5 YILDIZLI KONAKLAMA BÖLÜMÜ

Yıllardır farklı otellerde ve tesislerde kampa girmek zorunda kalan Milli Takımlar, 8 bin metrekareden oluşan 3 katlı konaklama bloğuyla kendi evine kavuştu. İkisi süit toplam 87 odanın yer aldığı konaklama bloğunda, toplantı odaları, konferans salonları, hobi alanları ve restoranlar bulunuyor. Milli Takımlar Tesisi, aynı zamanda bir "motivasyon kaynağı" olarak planlandı. 5 yıldızlı otelleri aratmayan odalarda konaklayan futbolcuların rahat dinlenebilmeleri için her türlü konfor sağlandı.

OFİSLERDE İDEAL BİR ÇALIŞMA ORTAMI

Tesisin denize bakan arka kısmı; ofisler, idari binalar ve genel mekanlara ayrıldı. Tüm TFF birimleri bu merkezde bulunuyor.

ORHAN SAKA KONFERANS SALONU

Merhum Orhan Saka'nın adı verilen, iki bölüme ayrılabilen ve son sistem teknolojiyle donatılmış olan konferans salonu, aynı anda 300 katılımcıya hizmet verebiliyor. Konferans salonunun girişinde çok amaçlı bir de fuaye bulunuyor. Basın toplantılarının düzenlendiği salonda birçok eğitim etkinliği düzenleniyor.

AKVARYUM KAFETERYA VE DİNLENME ALANI

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri içerisinde bulunan restoran kısmının girişine dinlenme alanı ve akvaryum kafeterya bölümü de yapıldı.

TFF MÜZESİ VE FUTBOL KÜTÜPHANESİ

Tesis içinde bulunan müzede A Milli Takım tarihinden kesitler, hatıralar, önemli anlar ve kupalar bulunuyor. Tarihi forma ve maç biletleri, milli olan futbolcuların fotoğrafları da müzede bulunuyor. Tesislerde ayrıca ana restoran kısmına 7 metre yüksekliğinde ve 25 metre eninde dev bir kütüphane inşa edildi.

RESTORAN VE HOBİ ODASI

180 kişi kapasiteli restoran, kaliteli yemekleri, yüksek tavanı ve geniş açılı pencereleriyle ferah bir ortamda yemek yeme fırsatı sunuyor. Uzun dönemli kamp sürelerinde oyuncuların vakit geçirebilmeleri için çok özel bir hobi salonu tasarlandı. Bu salonda bilardo, masa tenisi, masa oyunları ve Play Station'lar, futbolcuların hizmetine sunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Hasan Doğan Kamp Tesislerinin görüntüsü -Odalar, dinlenme merkezleri -Çamaşırhane -Langırt ve bilardo salonu -Yüzme Havuzu, fitness görüntüleri -Eski başkanlar, eski sporcular, Doğan Babacan ve Cüneyt Çakır köşesi -Bugüne kadar görev yapmış teknik direktörler -Tarihe geçen maçların biletleri

-42 yıl sonra gidilen Avrupa Şampiyonası sırasında İngilizlerin hediye ettiği katılım kılıcı

-2008 Avrupa Şampiyonası'nda tarihe geçen İsviçre maçının hatırası -Sahalar -Yeni inşa edilecek 120 odalı tesisin yapılacağı yer.

-Kafeterya ve diğer detaylar

(Kamera: Hakan TARHAN/İSTANBUL )