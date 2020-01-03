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(ÖZEL) Filenin Sultanları'ndan olimpiyat elemeleri öncesi DHA'ya özel açıklamalar

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde 7-12 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek Filenin Sultanları, karşılaşmalar öncesi Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda...

SPOR 03.01.2020, 09:47
(ÖZEL) Filenin Sultanları'ndan olimpiyat elemeleri öncesi DHA'ya özel açıklamalar
Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde 7-12 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele edecek Filenin Sultanları, karşılaşmalar öncesi Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.
B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Naz Aydemir Akyol, 'ya özel yaptığı açıklamada, "Eksiklerimizi görüp, son videolarımızı da izleyip Almanya'ya hazır bir şekilde turnuvaya başlamak istiyoruz. 10-15 gün bir hazırlık süreci geçirme fırsatımız oldu. Bu tabii ki çok iyi bir sistem yaratmak için yeterli bir zaman değil ama biz son Avrupa Şampiyonası'ndaki başarıdan sonra hepimiz birlikte olmayı, sahada yer almayı özlemişiz. Geçirdiğimiz kamp döneminden oldukça keyif aldık. Verimli bir kamp süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu sahaya yansıyacaktır muhakkak. Her takım bizimle aynı süreci yaşadı. Hiçbir takımın 2-3 ay gibi bir hazırlanma süreci olmadı. Çok zorlu bir turnuvada. Bu kadar kısa sürede senenin en önemli turnuvasına hazırlanmak oldukça güç. En iyi performansı göstermemiz gerekiyor. Bunun için de hem sağlıklı olarak turnuvaya başlamaya çalışıyoruz hem de çok iyi bir teknik ekibimiz var. Bize çok iyi bir şekilde yok göstereceklerine inancımız tam" diye konuştu.
"UMARIM TOKYO'YA GİDİŞ BİLETİNİ BİZ ALIRIZ"
Gruptaki rakiplerinden Almanya'nın her zaman zorlu bir ekip olduğuna dikkat çeken deneyimli sporcu, "Özellikle de ilk maçı oynayacağımız rakibimiz olduğu için hiç hafife alınacak bir ekip değil. Maçın başından sonuna kadar aynı dikkat ve disiplinle performans gösterebilen bir ekip. Almanya maçının belirleyici unsuru; bizim kendi sahamızda yapacağımız hatalar ve göstereceğimiz performans belirleyecek. Sonrasında Hırvatistan ile oynayacağız. Son Avrupa Şampiyonası'nda 3-2'lik bir galibiyet almıştık onlara karşı ve hiç kolay olmamıştı. Üstüne de Belçika ile oynayacağız. Onlarla da büyük bir şans olarak değerlendiriyorum; şampiyona başlamadan önce hazırlık maçı oynama şansımız olacak. Bizim gurubumuz da çok zor, karşı grup da çok zor. Bu mini bir Avrupa Şampiyonası. Kolay bir maç yok. Adım adım düşünmeyi planlıyoruz. Umarım sonunda da Tokyo'ya gidiş biletini biz alırız" ifadelerini kullandı.
SİMGE AKÖZ: SÜRECİ GÜZEL ATLATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM
Milli voleybolcu Şebnem Simge Aköz ise 'ya yaptığı özel açıklamada, hazırlıkların gayet güzel geçtiğini dile getirerek, "Yaklaşık 10 günlük bir kamp dönemimiz oldu. Birçok oyuncu sezondan hazır gelmiş bulunmakta. Güzel, hızlı bir giriş yaptık hemen. Diğer takımlara nazaran bizim daha fazla çalışma imkanımız oldu. Bu süreci güzel atlattığımızı düşünüyorum. Hollanda biletimizi aldık, gidiyoruz" dedi.
"ÇEKİNDİĞİMİZ BİR RAKİP YOK"
Çekindikleri bir rakip olmadığının altını çizen Aköz, "Mücadele edenin her zaman kazandığı bir turnuva bu. Almanya çok iyi mücadele eden bir takım. Şimdiye kadar hep bizim galibiyetimizle sonuçlandı maçlar, umarım yine böyle olur. Hırvatistan ve Belçika da iyi mücadele eden bir takım. Özellikle Hırvatistan bizi zorlamıştı. Dinamik bir kadroya sahipler. Umarım grup maçlarını sorunsuz atlatırız" diye konuştu.
"KÖTÜ DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM"
Soluksuz bir milli takım dönemi geçirdiklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Avrupa Şampiyonası bitti, küçük bir sezon arası vermiş gibi olduk kulüplerde. Sonrasında da inanılmaz hızlı şekilde bu turnuva için başladık. Defalarca aslında oynadığımız takımlara karşı oyun sergilemek üzereyiz. Grup maçlarında zorlanabiliriz ama hiç kötü düşünmek istemiyorum, şimdiye kadar da hiç düşünmedim. Umarım bunu da güzel bir şekilde atlatacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Naz Aydemir Akyol'un açıklamaları
- Şebnem Simge Aköz'ün açıklamaları
- Oyunculardan detay görüntüler

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