(ÖZEL) Fernando Muslera: Galatasaray'da Fatih Terim'in alternatifi yok

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER / İSTANBUL () -

Fernando Muslera, "Türkiye'nin en iyi hocası Fatih Terim'dir. İkinci bir isim aklıma gelmiyor. Galatasaray'da bence ikinci bir hoca alternatifi yok. Fatih hocam varken, hocamızın Fatih Terim olması gerekiyor, başka bir alternatifimiz yok. Umarım uzun yıllar da devam ederiz" dedi.

Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı takımın 22'nci lig şampiyonluğunun ardından Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

22'nci lig şampiyonluğundan dolayı çok mutlu olduğunu ve bu başarının çok önemli bir başarı olduğunu dile getiren deneyimli kaleci, "2011'de buraya geldiğimde yaptığım röportajı söylemiştim, Galatasaray formasıyla kazanabildiğim maksimum kupayı kazanmak istiyorum diye. Bu zamana kadar 5 lig şampiyonluğunu, 4 Türkiye Kupası, 4 de Süper Kupa kazandım. Bu beni inanılmaz mutlu ediyor ama bunları tek başıma kazanmadım. Birçok takım arkadaşımla beraber kazandık, hocalarımızla birlikte kazandık ama en önemlisi Fatih Terim'le kazandık. En çok kupayı onunla kazandım. Hepsinin emeği çok fazla. Umut ediyorum, kontratımın sonuna kadar burada daha fazla kupa kazanırım" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY VARSA, HİÇBİR ZAMAN PES ETMEK YOKTUR"

Galatasaray'a daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Muslera, "Ben buradan şu mesajı vermek istiyorum: Galatasaray gibi bir camiaya, böyle bir tarihi olan, taraftarı olan bir camiaya karşı herkesin saygı olarak maksimumunu göstermesi gerekiyor. Yorum yapanların, gazetecilerin, dışarıda konuşanların. İşin içinde Galatasaray varsa, hiçbir zaman pes etmek yoktur. Bunu hep yaşadık. Herkesten daha fazla saygı bekliyorum açıkçası. Galatasaray'a daha fazla saygı gösterilmesi gerekiyor. Biz bunu fazlasıyla hak ediyoruz, başarılarla, yaptığımız işlerle. Bu 8 puan fark varken de böyleydi. Hocamızın bize verdiği mesajlar, hocamızın bize verdiği duygu ve düşünceler hep bu yöndeydi. Sonuna kadar da bırakmadık. Çünkü bizim bu potansiyelimiz var, bu kalitemiz var. Sonuna kadar da mücadele ettik" diye konuştu.

"BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Medipol Başakşehir'i iki sezon üst üste ilk ikiye girdiği için tebrik eden Muslera, "Tabii geçen sene için de, bu sene için de Başakşehir'i tebrik etmek istiyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Ama dediğim gibi, yarışın içinde Galatasaray varsa, her zaman saygıyı maksimum seviyede hak eder ve Galatasaray bitti demeden bitmez. Biz sonuna kadar mücadele ederiz, bu sene de öyle yaptık. Bize inananlar birazcık inançlarını kaybetmiş olabilirler ama biz hiçbir zaman puan farkı maksimum seviyedeyken de kendimize olan inancımızı, kulübümüze olan inancımızı, bu hırsımızı, bu tutkumuzu hocamız sayesinde de kaybetmedik. Sonunda mutlu sona ulaştık. Bundan emin olabilirsiniz ki, seneye de, bundan sonraki senelerde hep böyle olacaktır. Galatasaray yarışta olduğu zaman her zaman favoridir. Son ana kadar da mücadeleyi bırakmayacaktır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ HOCASI FATİH TERİM'DİR, İKİNCİ BİR İSİM AKLIMA GELMİYOR"

'ya özel verdiği röportajda, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e kendisini 2011 yılında Galatasaray'a getirdiği için teşekkür ederek sözlerine devam eden Fernando Muslera, şöyle konuştu: "2011 yılında eğer ben buraya geldiysem, Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyorsam, onun sayesinde geldim. Kendisi beni buraya getirdi. Bu yeni tecrübeleri, bu başarıları, bu kupaları kazanmamda tek pay sahibi hocamdır. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Diğer taraftan zaten hocalığını tartışmaya gerek yok. Başarıları, Galatasaray'da, Avrupa'da, milli takımda, diğer taraftan UEFA Kupası'nı kazanarak zaten ne kadar iyi bir hoca olduğunu, Türkiye'nin en iyi hocası olduğunu gösterdi. Bazen bu tip şeyler okuyorum, duyuyorum. Bu bence tartışmaya açık bir konu bile değil. Türkiye'nin en iyi hocası Fatih Terim'dir. İkinci bir isim aklıma gelmiyor. Çünkü zaten bu tip şeylerde başarılara, kazanılan kupalara bakmak gerekiyor. Bunlara baktığınızda da zaten çok fazla yoruma açık konular değildir bunlar. Kendisiyle bir baba-oğul ilişkimiz var. Bu çok önemli. Futbolcuya verdiği güven, yakınlık çok önemli. Baba-oğul gibi. Sadece futbolda değil, ben özel hayatımda bir sıkıntım olduğu zaman da onunla konuşuyorum. Sadece benim için değil, tüm takım için öyle. Diğer taraftan Galatasaray'da olduğu zamanlar ve olmadığı zamanlar var, ben bu iki tarafı da yaşamış bir futbolcuyum. Galatasaray'da olmadığı zaman neler oldu, geri döndü neler oldu. Baktığınız zaman çevrenize Florya'da çiçekler açmış, bu bile hocanın sayesinde diye düşünüyorum. O yüzden Galatasaray'da bence ikinci bir hoca alternatifi yok. Fatih hocam varken, hocamızın Fatih Terim olması gerekiyor, başka bir alternatifimiz yok. Umarım uzun yıllar da devam ederiz."

"ELMANDER'İN, MELO'NUN, DROGBA'NIN, SNEIJDER'İN, ENGİN'İN VE SEMİH'İN GİTMESİNİ HİÇ İSTEMEDİM"

Bu sezon sözleşmesi sona erecek takım kaptanı Selçuk İnan ile ilgili görüş bildiren Muslera, "Selçuk sadece bir futbolcu arkadaşım değil, benim dostum aynı zamanda, yakın arkadaşım. Bu zamana kadar tüm başarıları beraber yaşadık. Bu kulübün zor zamanlarını da beraber yaşadık, iyi zamanlarını da beraber yaşadık. Bunun gibi birçok arkadaşım oldu tabii ki. Buna Elmander'i Melo'yu, Drogba'yı, Sneijder'i, Engin'i, Semih'i sayabiliriz. Bu oyuncular giderken de hiç gitmelerini istemedim çünkü Galatasaray için önemli, Galatasaray için özel oyunculardı. Hiç gitmelerini istemedim ama biliyorsunuz bu tip durumlar sadece benim isteğimle olmuyor. Futbolcunun da kendi hayatı var, kulübün düşünceleri var. Bu yüzden bunlar için bir şey diyemiyorum. Ama diğer taraftan oyuncu olarak çok değerli bir oyuncu, benim de çok yakın arkadaşım" açıklamasını yaptı.

MUSLERA İLE TEK SORU TEK CEVAP!

- Bu sezon en unutamadığın maç: Medipol Başakşehir ikinci maç

- Galatasaray'da en unutamadığın maç: 2011-2012 Sezonu Süper Final Fenerbahçe deplasmanı. Maçı kazanmamış olabiliriz ama şampiyonluğu kazandık. Çok önemli ve zor bir şampiyonluktu.

- En zorlandığın golcü: Hem onunla beraber oynarken, hem ona karşı oynarken, her zaman için Burak Yılmaz diyebilirim.

- Jürgen Klopp mu, Pep Guardiola mı?: Fatih Terim

- Şampiyonlar Ligi finali tahmini: Artık futbolda favori diye bir şey kalmadı biliyorsunuz. Benim favorim Barcelona'ydı, orada arkadaşlarım var, onları tutuyordum ama artık kalmadı. Finalde kim iyi oynarsa, kim hak ederse o kazansın.

- Ronaldo mu, Messi mi?: Messi

