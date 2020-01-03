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(ÖZEL) Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Guilherme, DHA'ya konuştu (tekrar)

"Malatya'da çok mutluyum" "Hayalim, Brezilya Milli Takımı'nda oynamak" "Türkiye'nin kültürü, Brezilya kültürüne benziyor" "Malatyaspor sürekli bir girişim içerisinde" "Erol Bulut da, Sergen Yalçın da çok iyi hocalar" "Transfer...

SPOR 03.01.2020, 10:16
(ÖZEL) Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Guilherme, DHA'ya konuştu (tekrar)

"Malatya'da çok mutluyum"
"Hayalim, Brezilya Milli Takımı'nda oynamak"
"Türkiye'nin kültürü, Brezilya kültürüne benziyor"
"Malatyaspor sürekli bir girişim içerisinde"
"Erol Bulut da, Sergen Yalçın da çok iyi hocalar"
"Transfer işlerini menajerime bırakıyorum"
"Taraftarın bize destek vermesi bize güç katıyor"

Taha AYHAN/MALATYA, ()- 

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme Costa Marques, hayalinin Brezilya Milli Takımı'nda oynamak olduğunu söyledi. Guilherme, Türkiye'nin kültürünün Brezilya kültürüne benzediğini, Yeni Malatyaspor'un sürekli bir girişim içerisinde olduğunu belirtti. Guilherme ayrıca, Beşiktaş'a transfer olacağı söylentileriyle ilgili de, "Malatya'da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'e 2017- 2018 sezonunda yükselen BtcTurk Yeni Malatyaspor'a aynı sezon transfer olan Guilherme Costa Marques, Malatya'da oynadığı 58 maçta 12 gol atıp, 13 asist yaptı. Guilherme, geçen sezon UEFA Avrupa Lig'ine yükselen Yeni Malatyaspor'da 4 maça çıktı. Beşiktaş'a devre arası transfer olacağı gündeme gelen Guilherme, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. 
"TÜRKİYE'NİN KÜLTÜRÜ, BREZİLYA KÜLTÜRÜNE BENZİYOR"
Türkiye kültürünün, Brezilya kültürüne çok benzediğini belirten Guilherme, "İnsanlar burada çok sıcak davrandı. Beni çok iyi karşıladı. İnsanlar paylaşmayı çok seviyor, aynı bizim gibi. Onun için hiçbir sıkıntı olmadı" dedi.
"MALATYASPOR SÜREKLİ BİR GİRİŞİM İÇERİSİNDE"
Guilherme, Yeni Malatyaspor'un ilk Süper Lig'e çıktığından beri kulübün sürekli bir girişim içerisinde olduğunu kaydederek, "Sürekli yeni oyuncular, kaliteli oyuncular geliyor. Malatyaspor ile bir Avrupa maceramız var. Başarımızı bu sene de tekrarlayıp devam ettirmek istiyoruz. Sonuçta kulüp çok pozitif bir şekilde ilerliyor. Başkanımızın projeleri olsun, tesisleşme, stat gibi konularda kulüp giderek iyiye gidiyor. Bu seviyeyi hep korumamız gerekiyor" diye konuştu.
"EROL BULUT VE SERGEN YALÇIN FARKI"
Guilherme, "Yeni Malatyaspor'da savunma ağırlıklı çalıştıran teknik direktör Erol Bulut ve şu anda hücum ağırlıklı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın ile çalıştın. İki teknik adam da sana neler kattı? sorusuna, "İkisi de çok çok başarılı hocalar. Erol hocanın ilk tecrübesi burada Malatyaspor'da oldu geçen sene ve çok iyi işlere imza attı. İkisinin farklı stilleri var ama ikisi de stillerinde en iyi hocalar. Birisi daha defansif Erol hoca, Sergen hoca zaten tam tersi daha ofansif bir hoca ama ikisi de çok iyi teknik adamlar. İkisinden de çok şey öğrendim. İkisinin de futbolculara getireceği çok şey var. Onun için biz elimizden gelen her şeyi onları dinleyerek, bir futbolcunun alabileceği her şeyi almaya çalıştık" yanıt verdi.
BEŞİKTAŞ DEĞERLENDİRMESİ
Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'a transfer olacağı yönündeki iddialarla ilgili de, "Öncelikle ben Malatyaspor'un futbolcusuyum. Şu an böyle şeyleri söylemek doğru değil. Bu tarz sorularla uzun zamandır çalıştığım menajerim ilgileniyor. Benim şu an kafamda tek şey var; bizim çok önemli maçlarımız var. Diğer kalan bölümleri ben menajerime bırakıyorum. Şu an burada, Malatya'da çok mutluyum. Hem ailem de burada, ailem de çok mutlu. Böyle şeyleri şimdi konuşmak doğru olmaz. Menajerim var, bu konuları ona bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
TARAFTARLARA MESAJ
Sarı- siyahlı taraftarlara da çağrıda bulunan Guilherme, "Onların destek vermesi, onların bize inanması bizlere güç katıyor. Statları doldursunlar, bizi daha çok desteklesinler. Onlar statta olduğu zaman biz de farklı hissediyoruz, maça çıkınca biz de onların inancını kırmamaya çalışıyoruz. Bunun için hep böyle devam etsinler. Onlara mesajım; inanmaya devam etsinler, çünkü uzun bir sezon ve daha oynanacak çok maç var" şeklinde konuştu.
"HAYALİM; BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAMAK"
Guilherme her futbolcunun bir hedefinin olduğunu kaydederek, kendi hayallerini şöyle anlattı:
"Çocukluğumda Brezilya'da oynarken hep Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyip takip ederdim. Hayalimde bir Şampiyonlar Lig'i maçı oynamak vardı, oynadım da, gol de attım. Tabii ki Polonya'da 4 tane şampiyonluğum var, 3 tane kupam var. Kariyerimin çok güzel bölümleri oldu. 'Hedefe ulaştım' diyebilir miyim? Hedeflerimin arasında olan şeylere ulaştım ama Brezilya Milli Takımı'nda oynamak isterdim, kendi ülkem adına. Şampiyonlar Ligi hayalimdi ve nitekim gol de attım. Çalışmaya devam edeceğim. Şu an Malatyaspordayım, Malatyaspor için de elimden gelen her şeyi yapacağım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Guilherme ile röp.
- Guilherme'den detay görüntüler
- Guilherme'nin tercüman Damir ile sohbeti
- Genel ve detay görüntüler


DGS KODU: 02.01.2020 - Haber Kodu : 200102037

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