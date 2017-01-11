(özel) Fenerbahçe Müzesi'ndeki şampiyonluk kupalarından birini çalmaya çalışırken yakalandı

"Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz" diye bağıran Halit Şahin, başıyla cam muhafazayı kırıp kupalardan birini aldıktan sonra kaçarken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Trabzonlu Halit Şahin gözaltına alındı

Ramazan EĞRİ / Uğur AYAZSIN, İSTANBUL /

Fenerbahçe Müzesi'nde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini başıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Görgü tanıkları Halit Şahin'in camı kırdığı sırada "Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz" diye bağırdığını söyledi. Trabzon'da yaşadığı öğrenilen Halit Şahin polis tarafından gözaltına alındı.

BAŞIYLA CAMI KIRDI

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.35 sıralarında meydana geldi. Fenerbahçe stadındaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir kişi bir taraftan "Kaç senedir bu kupayı bekliyoz" diye bağırdı, diğer taraftan da başıyla kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.

KUPAYLA UZAKLAŞMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin 1978 Trabzon Arsin doğumlu Halit Şahin olduğu anlaşıldı.

"TADİLAT VAR" TABELASI

Olaydan sonra müzenin girişine "tadilat var" tabelasının konulduğu ve müzenin ziyaretçi girişine kapatıldığı görüldü.

KUPAYLA İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Şahin'in sosyal medya hesabını yoğun kullandığı, paylaşımlar arasında kupayla ilgili olan da görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kupaların bulunduğu müze

-Olaydan sonra müzenin giriş kapısı 'tadilat var" yazısı

-Stadın görüntüsü

-Halit Şahin'in sosyal medya paylaşımları

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