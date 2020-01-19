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(ÖZEL) Fatih Aksoy: Zor oldu ama başardık

SPOR 19.01.2020, 22:24
(ÖZEL) Fatih Aksoy: Zor oldu ama başardık
Demir Grup Sivasspor’da forma giyen Fatih Aksoy, Beşiktaş galibiyetiyle ilgili olarak, “Zor olacağını biliyorduk, 10 kişi de kaldık. Allah’a şükür güzel bir galibiyet oldu, zor oldu ama başardık” dedi.
Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor’da genç oyuncu Fatih Aksoy, maçın ardından Demirören Haber Ajansı’na () özel açıklamalarda bulundu. Zor bir deplasmana geldiklerinin bilincinde olarak maça başladıklarını ifade eden Aksoy, “2’nci yarıya kaldığımız yerden devam ederek başlamak istiyorduk. Çok zor bir deplasmana geldiğimizin farkındaydık. Taraftarlarıyla bütünleştiğinde Beşiktaş bu ligin en zor deplasmanı. Kazandığımız için mutluyuz. Zor olacağını da biliyorduk, 10 kişi de kaldık. Allah’a şükür güzel bir galibiyet oldu, zor oldu ama başardık” diye konuştu.
“BİZİM TARAFTARLARIMIZ YABANCI OYUNCULARI BİRAZ DAHA FAZLA SEVİYOR”
Maç içerisinde yaşanan gerginlikle ilgili de açıklamalarda bulunan Fatih Aksoy, şunları söyledi:
“Rakip oyuncu hızlı başlamasın diye topu almak istedim. Her an olabilecek bir pozisyon çünkü hem 10 kişiydik hem de Beşiktaş’ın boşluk verdiğinizde hızlı başladığında etkili olabilecek oyuncuları var. Ben de profesyonellik gereği böyle bir şey yaptım. Sonra rakip takımdaki arkadaş beni itti. Ondan sonra bir karışıklık oldu. Onla değil ama içerideki Türk abilerimle hallettim. Bir sıkıntım yok çok şükür. Bizim taraftarlarımız yabancı oyuncuları biraz daha fazla seviyor. Canları sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Biraz üzüldüm sadece”
“CANER AĞABEY İLE BURAK AĞABEY BANA KIZABİLİRLER”
Maçın ardından Burak Yılmaz, maç içerisinde yaşanan gerginliği konuştuğunu vurgulayan 22 yaşındaki oyuncu, “Sen yapma böyle şeyler dediler, ‘pozisyon gereği hızlı başlamayın’ diye yaptım dedim. Burak abi ile maçtan sonra konuştuk. Bir sıkıntı yok. Caner abi ile Burak abi benim abim gibi, kızabilirler. Saha içinde ya da saha dışında yanlış yaptıysam bana söyleyebilirler. Yabancı oyuncunun bana müdahale etmesi ve Ali hocanın da buna izin vermesi… Yapacak bir şey yok, bunlar olabiliyor” şeklinde konuştu.
“BENİM TASARRUFUMDA OLAN BİR ŞEY DEĞİL”
Kiralık olarak Demir Grup Sivasspor forması giydiğinin hatırlatılması üzerine ise Fatih Aksoy, “Benim tasarrufumda olan bir şey değil. Sivasspor kalmamı ister mi, Beşiktaş dönmemi ister mi? Bilmiyorum. Ben sadece oynadığım zaman, faydalı olmaya çalışıyorum. Şans gelirse milli takıma, ülke futboluna faydalı olmaya çalışıyorum. Beşiktaş’a dönersem de Beşiktaş’a faydalı olmaya çalışacağım. Hayırlısı. Benim elimde olan bir şey değil, şu anda” ifadelerini kullandı.
“ELİMİZDEN GELDİĞİNCE LİGİ EN YUKARIDA BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ”
Fatih Aksoy, kendi performansından memnun olduğunu söyleyerek, “Rıza hoca beni başka bir yerde değerlendirdi ve ben de performans olarak kendimi arttırdığımı düşünüyorum. Şu an için benim adıma orta sahada işler iyi gidiyor. Takım olarak da çok koşan ve mücadele eden bir ekibiz. Bazen sallandığım anlarda da takım arkadaşlarım ve abilerim bana çok yardımcı oluyor. Sezonun geri kalanında neler olur, bilmiyorum. Bulduğum şansları değerlendirmeye çalışıyorum. Yapabilirsem Beşiktaş’a güçlü dönmeye çalışıyorum, kalırsam Sivasspor’a faydalı olmaya çalışıyorum. Elimizden geldiğince ligi en yukarıda bitirmeye çalışacağız” açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fatih Aksoy’un açıklamaları

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