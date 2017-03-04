(ÖZEL) Eto'o dan Türk futbolseverleri sevindirecek ve heyecanlandıracak açıklama

"3 yıl daha Türkiye'deyim"

"Antalya ve Türkiye muhteşem bir yer, yaşamak için olağanüstü"

"Galatasaray maçında oynayamayacağım için üzgünüm"

Uğur DEMİRKIRDI - ANTALYA () (fotoğraflı)

Antalyaspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Samuel Eto'o samimi itiraflarda bulundu. Türk futbolseverlerin izlemekten keyif aldığı Eto'o, 'nın sorularını yanıtlarken, başta Antalyasporlular olmak üzere Türk futbolseverleri sevindirecek ve heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. 35 yaşındaki golcü oyuncu "3 yıl daha buradayım" dedi.

Kariyeri boyunca Real Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi büyük kulüplerde forma giyen Kamerunlu futbolcu, Türkiye'yi çok sevdiğini, Antalya'nın muhteşem bir yerleşim alanı olduğunu ve ülkenin genelinde çok farklı yerler gördüğünü, burada olmaktan dolayı da mutlu olduğunu söyledi.

3 yıl daha Türkiye'de futbol oynamak istediğini belirten Eto'o, bu haftaki Galatasaray maçında oynayamayacağı için üzgün olduğunu da belirtti.

Takım arkadaşlarına güvendiğini ve galibiyet için sahaya çıkacaklarını ifade eden Eto'o, "Ligdeki kalifikasyonumuz için kazanmamız gereken bir maç. Biz her maça kazanmak ve sahaya güzel futbol yansıtmak için çıkıyoruz. Galatasaray maçı da bunlardan birisi. Takım arkadaşlarıma inanıyorum, bize yakışacak oyun ve skorla maçı tamamlamak için ellerinden geleni yapacaklar" şeklinde konuştu.