(ÖZEL) Erol Bedir: Her mevkide oyuncuya ihtiyacımız var

"Ligimizin 18 takımla oynanması az"

''Şimdi tatil zamanı''

Ercan ATA-Nesrin AYDIN/ANKARA, () - Erol Bedir, "Yeni takım yapmak gibi bir mecburiyetimiz var. Sözleşmesi biten oyuncularımızın büyük bir çoğunluğu Türkiye'deki yaş ortalamasının biraz üstündeydi. Dolayısıyla takımı biraz gençleştirmek gerekiyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunu orta sıralarda tamamlayan Kayserispor'da başkan Erol Bedir, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

Futbolcuların tatilde olduğunu ancak kulüp yöneticileri için böyle bir şey söz konusu olmadığını söyleyen Bedir, "Çünkü biri bitiyor biri başlıyor. Bitirdiğimiz günden itibaren daha önce yapmış olduğumuz çalışmaların yavaş yavaş su üstüne çıkmasına gayret ediyoruz" diye konuştu

Takım olarak kendilerinin diğer takımlardan farklı bir boyutumuz daha var diyen Erol Bedir "Sezon bitti ve bizim 3 yabancımız kalıyor. 11-12 yabancımız varken sözleşmeleri bittiği için 3 yabancı oyuncumuz kalacak. Biri kiralık Rizespor'da oynayan Fernando Boldrin, iki de elimizde var. Bununla birlikle 11-12 oyuncumuzun da yerli oyuncularla birlikte sözleşmeleri bitiyor. Yeni başlayan bir takım yapmak gibi bir mecburiyetimiz var. Sözleşmesi biten oyuncularımızın büyük bir çoğunluğu da Türkiye'deki yaş ortalamasının biraz üstündeydi. Dolayısıyla takımı biraz gençleştirmek gerekiyor. Tabi gençleştirirken kaliteyi de bozmamak lazım. Bütün parametreleri düşünerek bir çalışma yapmaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

"MENSAH TRANSFERİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Transfer döneminin açılmasıyla Bernard Mensah transferini açıklayacaklarını belirten Bedir, "Mehsah biliyorsunuz Atletico Madrid'in oyuncusuydu, sezon başında kiralamıştık. Kiraladığımızda satış opsiyonu koyalım istedik. 5-6 milyon Euro'luk opsiyonları Atletico Madrid kabul etmedi. Sezon sonuna yakın Mensah'ın bizde oynamak, bizde kalmak istedi. Atletico Madrid de sözleşmesinin son senesinde olması sebebiyle kiraya da veremiyor. Böyle olunca bir takım dengeleri bir araya getirerek bonservisini alabilir miyiz diye çalıştık. 1-1.5 ay önce protokol yaptık. 3-4 gün önce de resmi imzayı attık. Transferin açılmasını bekliyoruz, Mensah'ı bildireceğiz. Mensah çok önemli bir oyuncu. Hem ülkemizde hem de Avrupa'nın her yerinde rahatlıkla oynayacağı bir oyuncu. Hem Kayserispor'a hem Türk futboluna farklı bir boyut getirecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HER MAVKİDE OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"

Hemen hemen her mevkide oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söyleyen Bedir, ""Bunlarla ilgili çalışmalarımız ciddi şekilde devam ediyor. Bürokratik meseleler var, federasyon seçimleri daha sonra Türk futbolundaki yapılandırmayla birlikte bütçe dengelerinin oluşturulması, ekonomi. Bütün bunların 10 gün içerisinde netleşeceğini umuyorum. Bütçe durumuna göre, önümüzdeki hedeflerimize göre portföyümüzdeki şeyleri takımımıza kazandıracağız" dedi.

"LİGİMİZİN 18 TAKIMLA OYNANMASI AZ"

Ligde takım sayısının artabileceğini bununla birlikte hafta içlerinde de maçların oynanabileceğini ifade eden Bedir, "'Arkadaşlarımızı gördüğümde verdikleri 1 senelik emek sonucunda 1 puanla, gol averajıyla ya da bir maçtaki VAR hatasıyla düşenler çıkanlar olabiliyor. Ben şahsi olarak söylüyorum, bizim ligimizin 18 takımla oynanması az. Emsallerimize ya da ulaşmak istediğimiz ülkelere baktığımızda 21-22 takımla oynuyorlar. Mesela bu yıl 1 devre arası verdik oyuncular gitti, geldi. Tatilden döndüler tekrar onları konsantre etmek, teknik adamların işi de zor. Milli maç arası, seçim arası verdik. Zaten sadece hafta sonu maç oynuyoruz. Yani 18 takımla bu ülkedeki futbolu biraz daha ileri götürmek bana göre biraz zor. Bu takım sayısını 21 e çıkarmak faydalı olabilir. Çarşambaları maçlar oynanabilir. İnsanlara seyir zevki olan futbolu izletebiliriz. Bu belki yayın gelirlerini, futbolun marka değerini de artırabilir. Daha çok futbolcuyu vitrine çıkarabilirsiniz. Bunun için prensip olarak takım sayısının artırılması taraftarıyım. Eğer ligden düşen takımlarımızın bir formülle ligde kalmaları sağlanırsa buna da ben pozitif anlamda el kaldırırım. Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Ancak isterlerse ilk önergeyi de ben veririm. Ama bunun bir formülünün oluşturulup adaletsizliği de sağlamaması lazım. Yani önümüzdeki sene lige çıkacak olanlar, aşağıdan gelecek olanlar çünkü bir yerde bir taş oynattığınız zaman amatör takımlara kadar gidiyor. Onların bu sefer yukarı çıkması engellenebiliyor. Ama eğer kabaca bir prensip oluşursa, böyle yapılması iyi olur denirse oturulup konuşur, teknik detaylar değerlendirilir ve bir yol bulunabilir" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Erol Bedir'in açıklamaları