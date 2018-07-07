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(ÖZEL) Ergün Penbe: "Şampiyonlar Ligi müziğini özledik"

"Başarı; ekonomik güç ve doğru yapılan transferlerle gerçekleşir" "Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde eminim ki güzel işler çıkartacak" "Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adayları" Gökhan HEBEPCİ...

(ÖZEL) Ergün Penbe: "Şampiyonlar Ligi müziğini özledik"

"Başarı; ekonomik güç ve doğru yapılan transferlerle gerçekleşir"

"Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde eminim ki güzel işler çıkartacak"

"Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adayları"

Gökhan HEBEPCİ - Fatih UZUNER / İSTANBUL,()

Galatasaray'ın eski yıldızı Ergün Penbe, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.
Ergün Penbe, bir Galatasaraylı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi müziğini duymayı özlediğini belirterek, "Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok ihtiyacı vardı. Sıkıntı içindeydi ve şampiyonluğu kazanmaları ekonomik olarak çok iyi oldu. Hala sıkıntıların olmasına rağmen kazanılan bu şampiyonluk Galatasaray'ın biraz olsun nefes almasını sağladı. UEFA'dan yeni bir haber geldi. Bu üzücü bir haber ama umarım en kısa zamanda olumlu bir sonuca ulaştırırlar. Çünkü hem Galatasaray camiası, hem de bizler taraftar olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı, Şampiyonlar Ligi'nin müziğini duymayı özledik. Çünkü oraya katılamamak Galatasaray için büyük bir yıkım olur. Zorlu bir süreç onları bekliyor" dedi.
"GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYLARI"
Bu sezon ligin zorlu geçeceğini ifade eden Penbe, Fenerbahçe'nin de başkan Ali Koç yönetiminde güzel işlere imza atacağını söyledi.
Ergün Penbe'nin açıklamaları şöyle; "Bu sene de lig çetin geçecek. Geçtiğimiz sezon gerçekten kaliteli bir lig izledik. Ligin aşağısı da yukarısı da cadı kazanı gibiydi. Son ana kadar hem şampiyonluk hem de küme düşme mücadelesi verildi. Umuyorum bu sene de lig mücadeleci geçer. Fenerbahçe, Ali Koç yönetiminde eminim ki güzel işler çıkartacak. Beşiktaş'ın zaten oturmuş bir düzeni var ve ligin en iyi takımlarından biriydi. Bunu önümüzdeki sezon da koruyacaklardır. Bu sene de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyonluğun en güçlü adayları olacaktır. Ancak bunların yanında Başakşehir'i de unutmamak lazım. Başakşehir iyi bir sistem oluşturup, her sene yukarıyı zorlayan bir takım ortaya çıkardı. Önümüzdeki sene de öyle olacaklardır."
"BAŞARI; EKONOMİK GÜÇ VE DOĞRU YAPILAN TRANSFERLERLE GERÇEKLEŞİR"
Başarıya giden yolun ekonomik güç ve doğru yapılan transferlerden geçtiğini sözlerine ekleyen Penbe, "İnanıyorum ki kulüpler ekonomik yapılarını biraz daha güçlendirirlerse, daha fazla maddi kaynak bulurlarsa bu sene de ligin kaliteli geçeceğini, son ana kadar şampiyonluk yarışının süreceğini düşünüyorum. Tabii ki ben Galatasaray'ın eski futbolcusu olarak tekrar Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemekten başka bir dileğim olamaz. Bunun da zaten en güçlü adaylarından biri. Ama başarı, ekonomik güç ve doğru yapılan transferlerle gerçekleşir. İnşallah güzel bir lig bizleri bekliyor" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ergün Penbe'nin açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)

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