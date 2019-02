(Özel) Ergün Penbe: "Başakşehir için o sene bu sene"

"Galatarasay, Trabzonspor'dan rövanşı alır"

Galatasaray'ın ve milli takımın efsane oyuncusu Ergün Penbe, Süper Lig'de yaşanan şampiyonluk yarışından, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarına, Başakşehir'in ligde ortaya koyduğu performanstan, Süper Lig'de bu hafta oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının önemine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi Kupası'nın tekrardan bir Türk takımı tarafından kazanılmasının ülke futbolu adına büyük katkı sağlayacağına vurgu yapan Penbe, "Temennimiz bir Türk takımını orada görmek. Bu kupanın tekrardan ülkemize gelmesi ülke futbolu adına da önemli. Kardeş ülke Azerbaycan'da da yapılması ayrı bir önem katıyor. Orada bir Türk takımı final oynarsa taraftar bakımından bir sorun yaşanmayacağını düşünüyorum. Tabii zorlu bir süreç. İki takımında şu anki performanslarına bakıldığında iki takımın da performansı bu kupayı müzelerine götürecek düzeyde değil. İlerleyen süreçte ne olur tabii bunu bilemeyiz. Galatasaray kupa var oldukça kupada etkili bir takım, kupa için varını yoğunu ortaya koyan takımlardan bir tanesi. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Gidebildikleri yere kadar inşallah giderler. Finalde onları görmek istiyorum. Kolay mı? Tabii ki değil" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE DE GALATASARAY DA MAÇLARINI KAZANIR"

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Benfica, Fenerbahçe'nin ise Zenit maçlarını değerlendiren Penbe , "İki takımımızın da maçlarını kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin işi biraz daha zor. Takım olma yolunda yeni yeni adım atıyorlar. Zorlu bir süreçten geçtiler ama iyi konsantre olurlarsa ligde yapılan basit hataları Avrupa'da tekrarlamazlarsa Zenit'i yeneceklerini düşünüyorum. Galatasaray'ın Benfica maçı da çok zor ama Galatasaray'ın Avrupa tecrübesi olduğu için bu maçtan mutlu ayrılacaktır" şeklinde konuştu.

"BAŞAKŞEHİR İÇİN BU SENE O SENE"

Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yarışında favori olduğunu dile getiren Penbe, "Başakşehir 8 puan farkla avantajlı görünüyor. Başakşehir bu sezon şampiyon olamazsa ilerleyen yıllarda işi zor. Başakşehir için o sene bu sene. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş zorlu etaplardan geçti. Galatasaray'ın birçok puanı hakem hataları yüzünden kaybedildi. Verilen cezalar da Galatasaray'ı önemli yönde etkiledi. Beşiktaş'ın yaşadığı problemler, Fenerbahçe'nin çok fazla transfer yapmasından dolayı takım ruhunu ortaya koyamaması Başakşehir'in önünü açtı. En büyük favori Başakşehir. Ligin boyu kısalıyor, ligin 2'nci devresini oynuyoruz. Geride kalan maçlara bakıldığında Galatasaray'ın yaptığı transferlerle son ana kadar yarışı kovalayacağını düşünüyorum. Önemli maçları da Galatasaray içerde oynayacak. Bu maçları kazanırsa Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum ama Başakşehir tabii ki avantajlı" açıklamasını yaptı.

"GALATARASAY, TRABZONSPOR'DAN RÖVANŞI ALIR"

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray'ın evinde ağırlayacağı Trabzonspor mücadelesinden sarı kırmızılı takımın galibiyetle ayrılacağına inandığına değinen Penbe, "Her maç önemli. Ligin boyu kısaldığı için bu maçlar şampiyonluk yarışında önemli bir rol alıyor. Galatasaray ilk maçta Trabzonspor'a mağlup olmuştu ve bunun rövanşını almak isteyecektir. Kendi evinde ve seyircisi önünde Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"3 KUPAYA KONSANTRE OLMAK ZOR"

Galatasaray'ın 3 kupada da yoluna devam etmesinin konsantrasyon açısından zor bir durum olduğuna vurgu yapan Penbe, "Zor bir şey. Uzun yıllar bunu yaşamış bir oyuncu olarak bu durumun kolay olmadığını düşünüyorum. 3 kupada yer almak ve 3 kulvardaki yarışa konsantre olmak zor. Fatih Terin gibi deneyimli bir hocanın bunu başarabileceğini düşünüyorum. Var olan her şeyde Galatasaray sonuna kadar mücadele edecektir. Galatasaray'ın ilk yarıdaki sorunları yaşayacağını düşünmüyorum. Yaşayacağı kötü günleri ilk yarıda yaşadı, artık Galatasaray'ın iyi günler yaşayacağını düşünüyorum" dedi.

