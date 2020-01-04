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(ÖZEL) Eray Açıkgöz: Yüzmede olimpiyatlar için 5-6 kota daha alabileceğimize inanıyoruz

Türkiye Yüzme Federasyonu Genç Milli Takımlar Antrenörü Eray Açıkgöz, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na kadar 5-6 tane daha kota alabileceklerini söyledi. Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık...

SPOR 04.01.2020, 10:20
(ÖZEL) Eray Açıkgöz: Yüzmede olimpiyatlar için 5-6 kota daha alabileceğimize inanıyoruz
Türkiye Yüzme Federasyonu Genç Milli Takımlar Antrenörü Eray Açıkgöz, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na kadar 5-6 tane daha kota alabileceklerini söyledi.
Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Turkcell Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım seçmeleri 24-26 Aralık tarihlerinde Beylikdüzü Yüzme Havuzu'nda yapıldı. 3 gün süren seçmelerde önemli performanslar elde ettiklerini dile getiren Genç Milli Takımlar Antrenörü Eray Açıkgöz, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada, "Bu süreç içerisinde Emre Sakçı'nın 2019-20 içerisinde geçmişte elde ettiği olimpiyat A takım barajını yenilemesi, Ümitcan Güreş'in 1 salise ile kaçan 100 kelebekteki olimpiyat A barajı, arkasından Berkay Ömer Öğretir'in 200 metrede yaklaşık 29 saliselik bir olimpiyat A barajına yaklaşımı ve 1500 metrede Beril Böcekler'in olimpiyat A barajı yenilemesi, Merve Tuncer'in iyi bir performans elde etmesi çok önemli. Bunun yanında yıldızlar, genç ve büyükler milli takımının seçilmesi; burada yoğun, yorucu bir şampiyona geçirdik. Her şey yolunda gidiyor. Özellikle olimpiyat sürecinde ki bu 2016'da başlayan bir planlamayla sporcuları 3 ayrı kategoriye ayırmamız ve çeşitli destekler ile birlikte olimpiyat sürecinde önemli yol aldığımızı düşünüyoruz. 2019-20 sezonu içerisinde önümüzde 5 olimpiyat kotası var, 5-6 tane daha kota alabileceğimize inanıyoruz" dedi.
"SON İKİ YILDA PLANLI PROGRAMLI YAPILANMANIN SONUÇLARINI ELDE ETMEYE BAŞLADIK"
Yüzme Federasyonu'nda Başkan Erkan Yalçın ile yapılan yeniliklerin ve altyapıya verilen desteğin çok önemli olduğunun altını çizen Eray Açıkgöz, "Sadece olimpiyat değil, buradaki hedef, Türk yüzmesinin tekrar şekillendirilmesi, var olanın üstüne ne kadar koymak. Özellikle 11-12 yaşlarla 600'lü sporcu sayısının 1200'lü sayılara taşınması, oradaki sporcuların yıldızlar milli takımını desteklemesi, yıldızlar ve gençler milli takımlarındaki organizasyon sayısının iki katına çıkartılması ile birlikte bu olimpiyat 2024'e uzanan bir gelişim grafiğini kesinlikle ileride göreceğiz. Zaten son iki yılda planlı programlı yapılanmanın sonuçlarını elde etmeye başladık" diye konuştu.
"TÜRK ANTRENÖRLERİN ÖNÜMÜZDEKİ 4 YIL İÇERİSİNDE DAHA İYİ YERLERE GELEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Eray Açıkgöz, Türk antrenörlerin başarısı ile ilgili olarak ise "Çok önemli noktalardan bir tanesi, geçmişte sadece yabancı antrenörlerde bu sürecin yönetilmesi muhakkak ki bizlere katkısı olmuştur ama son periyotta yerli antrenörlerin devreye girmesi ki olimpiyat barajları, geçen hafta Avrupa kısa kulvarda elde edilen iki tane madalya bu süreç içinde çok önemli. Bunu yaparken de milli takımlarda görev yapısının değişmesi, yıldızlar milli takımının kendi içerisindeki oluşumu, genç milli takımların kendi içerisindeki oluşumu, büyükler milli takımlarında kadınlar ve erkeklerin ayrı görevlendirilmesi ki tamamen Türk antrenör ve tepe noktasındaki teknik direktörün de tamamen aynı şekilde dolayısıyla bu kültürü tanıyabilmesi, Türk sporcusunun kültürünü tanıyabilmesi, geniş bir vizyon oluşturması, Türk antrenörlerin şu anda önemli bir ivme kazanması ile birlikte önümüzdeki 4 yıl içerisinde daha iyi yerlere gelebileceğimiz düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Eray Açıkgöz'ün açıklamaları

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