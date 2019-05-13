(Özel) Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Sadece fragmanı izlettik

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () -

SPOR Toto 1'inci Lig'de bitime 1 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Abalı Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada hedeflerine ulaştıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Ligin 8. haftasında Denizlispor'un başına geçen Yücel İldiz, ekonomik krizlerle boğuşan yeşil-siyahlı ekiple birlikte tarihi bir başarının altına imza attı. İldiz, takımın başında çıktığı 24 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve tek mağlubiyet alarak bir dönem iflas noktasına gelen Denizli'yi 9 yıl sonra Süper Lig'e taşıdı. İldiz'le ligde 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan, ligin en fazla gol atan takımı olan Denizlispor, rekorlara ambargo koydu. Teknik direktörlük kariyerinde dördüncü kez bir takımı Süper Lig'e taşımanın gururunu yaşayan Yücel İldiz, 'ya yaptığı açıklamada, "Dün elde ettiğimiz galibiyetin ardından bir camianın ayağa kalkmasının ne demek olduğunu hep birlikte gördük. Oynadığımız futbolla Süper Lig'i sonuna kadar hak ettik. Çok güzel bir şampiyonluk günü oldu. Kentimizde coşkuyla Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadık. Taraftarımız, yöneticilerimiz, futbolcularımız ve biz teknik heyet kenetlenerek bu başarıyı elde ettik. Yöneticilerimiz ödemeleri yapabilmek için inanılmaz bir efor sarf etti. Futbolcularımız istediklerimizi sahada eksiksiz yerine getirmeye çalıştı. Kenetlenmeyi sağlayınca beraberinde başarıyı da elde ettik. Camiamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"ÇOK DAHA İYİ BİR DENİZLİSPOR'U SÜPER LİG'DE İZLETMEK İSTİYORUZ"

Takım olarak zorlu bir süreçten geçerek bu başarıyı yakaladıklarını kaydeden İldiz, "Takımın başına ilk geldiğimiz dönemde kaos hakimdi. Ekonomik sorunlar vardı. Oyuncular idmana çıkmamıştı. Takım statta 1500 kişiye oynuyordu. Hemen arkasından yönetim değişikliği yaşandı. Denizlispor'u oralardan buraya taşımak hiç kolay değildi. Hedefe gidebilmek için sistemimizi oluşturduk. Futbolcularımla görüşmeler yaptık. Sistemimizi sahaya yansıtmaya başlayınca içeride ve dışarıda her takıma karşı çağdaş bir futbol oynayıp başarıya ulaştık" dedi.

Gelecek sezon Süper Lig'de iyi oynayan bir takım izletmek istediklerini ifade eden İldiz, "Filmin sonu güzel bitecek' demiştik. Ancak Denizlispor sadece fragmanı izletti. Bu daha bir başlangıç. Çok daha iyi bir Denizli'yi Süper Lig'de izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEYECANIM İNANILMAZ DERECEDE ARTIYOR"

Denizlispor'la olan sözleşmesinin yeni sezonda da devam ettiğini hatırlatan teknik direktör Yücel İldiz, şampiyonluk kutlamalarının ardından yönetimle görüşüp yol haritası belirleyeceklerin söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Denizlispor'da çok mutluyum. Burada devam etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

İldiz, dördüncü kez bir takımı Süper Lig'e taşıdığının hatırlatılması üzerine, "Camiaları ve taraftarları mutlu etmek çok güzel. Ben her şampiyonluktan sonra kendimi yenilenmiş hissediyorum. Heyecanım da daha sonrası için inanılmaz derecede artıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yücel İldiz'den detaylar

-Yücel İldiz'in açıklamaları

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,() (FOTOĞRAFLI)