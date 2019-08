(ÖZEL) Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen: Bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz

"12 ilde cimnastik yapılan federasyon, bugün 81 ilde yapılıyor. 2 bin sporcunu olan federasyonun bugün 100 bin sporcusu var"

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () -

TÜRKİYE Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, bir sistem oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Türk Milli Takımı'nın her zaman uluslararası arenada yerinin olmasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nı izlemek için Mersin'e gelen Çelen, 'ya özel açıklamalarda bulundu. Federasyonun hedefleri ve cimnastikte gelinmek istenen seviyeyi anlatan Çelen, son zamanlarda elde edilen başarılı sonuçlara ilişkin, "Federasyon başkanlığına seçildiğimizde, 'Bizim hedefimiz olimpiyat oyunları' demiştik. Tarihimizde ilk defa 2012 Londra'da Göksu Üçtaş Şanlı ile katıldığımız yarışmalarda, erkeklerde de katılıp hatta bunun da sayılarını artırma hedefimiz olmuştu. Mevcut sporcularımızı tespit edip onlara her türlü desteği verdik. Bir taraftan da yapılacak olan olimpiyatlara 10 yıllık planlar hazırladık. Bunları her yıl yenilemeye çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize verdiği imkanları biz de sporcularımıza aktarmaya çalışıyoruz. Sebebi dinamik bir yönetim kurulumuzun olması, icra kurulu başkanlarımızın branşın içinden gelmesi, yönetim kurulumuzdaki her yöneticimizin işin ucundan tutması, teknik kurullarımızın bu işe inanarak çalışmalarının eseri bunlar. Asıl amacımız bir sistemi oluşturmak. Türk Milli Takımı'nın her zaman uluslararası arenada yerinin olmasını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"12 İLDEN 81 İLE"

Başarılı sporcuların çıkarılması için altyapıya büyük önem verdiklerini dile getiren Çelen şu değerlendirmeyi yaptı:

"Performans noktasında çocuğun çok üst düzeye gelmesini değil de, 'Hareket eğitimi' dediğimiz, esneklik, kuvvet, denge gibi oluşumları geliştirmek üzere kendimizi bir sporcu fabrikası olarak görüyoruz. 'Ağaç yaşken eğilir' tabiri ile en küçük yaşta spora başlanan branş cimnastik. Herkese en az 1 yıl çocuklarına cimnastik yaptırmasını öneriyorum. Görecekler ki, diğer branşlarda da derslerinde de çok başarılı olacaklar. 12 ilde cimnastik yapılan federasyon, bugün 81 ilde yapılıyor. 2 bin sporcunu olan federasyonun bugün 100 bin sporcusu var. Hedefimiz 200, 300 binler. Daha da artırmayı hedefliyoruz. 'Cimnastik' deyince, akla hep artistik cimnastik geliyor ama artistik, ritmik, trambolin, aerobik, şimdi parkur branşları geldi, olimpik branşlarımız çok. Bunların hepsinde başarıya ulaşacağız. Bunları başaracak güçteyiz."

