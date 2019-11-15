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(ÖZEL) Çağlar Söyüncü: Garantilediğimiz için mutluyuz
Çağlar Söyüncü, "" dedi. A Milli Takım'ın İzlanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilediği müsabakanın ardından milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda...
SPOR 15.11.2019, 00:28
Çağlar Söyüncü, "" dedi.
A Milli Takım'ın İzlanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilediği müsabakanın ardından milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.
Şampiyonaya katılmayı garantilediklerini için mutlu olduklarını söyleyen Söyüncü, "Garantilediğimiz için mutluyuz. Son bir maçımız var. Onda da 3 puanı alıp ülkemizi en iyi şekilde orada temsil etmek istiyoruz. Takımda ağabey-kardeş ortamı var. Saygı ve sevgi çerçevesi özelinde. Başta hocamız olmak üzere. Bunların sahaya yansıdığını düşünüyorum. Halkımıza armağan olsun, onlar da çok hak ettiler. Bizi desteklediler, zor günlerde de destek oldular. Doya doya kutlasınlar" ifadelerini kullandı.
Andorra maçından sonra marta kadar herkesin kendi takımına odaklanacağını belirten Çağlar Söyüncü, "Son maçtan sonra marta kadar ara var. Herkes takımına odaklanacak. Sonra hazırlık maçları başlayacak yavaş yavaş. O zaman düşünmeye başlayacağız inşallah" diye konuştu.
"LEICESTER CITY'DE ÇOK MUTLUYUM"
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de çok mutlu olduğunu dile getiren genç futbolcu, "Benim için ilk sene zorlu geçmişti, geç katıldım, sakat katıldım. Bu sene biraz daha farklı tabii, forma şansı buluyorum. Takım halinde iyi oynuyoruz, karşılığını da alıyoruz. Dediğim gibi orada da çok mutluyum. Onlara da teşekkür ederim. Herkese armağan olsun" diyerek sözlerini noktaladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
A Milli Takım'ın İzlanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilediği müsabakanın ardından milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.
Şampiyonaya katılmayı garantilediklerini için mutlu olduklarını söyleyen Söyüncü, "Garantilediğimiz için mutluyuz. Son bir maçımız var. Onda da 3 puanı alıp ülkemizi en iyi şekilde orada temsil etmek istiyoruz. Takımda ağabey-kardeş ortamı var. Saygı ve sevgi çerçevesi özelinde. Başta hocamız olmak üzere. Bunların sahaya yansıdığını düşünüyorum. Halkımıza armağan olsun, onlar da çok hak ettiler. Bizi desteklediler, zor günlerde de destek oldular. Doya doya kutlasınlar" ifadelerini kullandı.
Andorra maçından sonra marta kadar herkesin kendi takımına odaklanacağını belirten Çağlar Söyüncü, "Son maçtan sonra marta kadar ara var. Herkes takımına odaklanacak. Sonra hazırlık maçları başlayacak yavaş yavaş. O zaman düşünmeye başlayacağız inşallah" diye konuştu.
"LEICESTER CITY'DE ÇOK MUTLUYUM"
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de çok mutlu olduğunu dile getiren genç futbolcu, "Benim için ilk sene zorlu geçmişti, geç katıldım, sakat katıldım. Bu sene biraz daha farklı tabii, forma şansı buluyorum. Takım halinde iyi oynuyoruz, karşılığını da alıyoruz. Dediğim gibi orada da çok mutluyum. Onlara da teşekkür ederim. Herkese armağan olsun" diyerek sözlerini noktaladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları
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