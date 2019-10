(ÖZEL) Bursa'nın yetenekli topçularına Barcelona'dan ikinci özel davet

Bursa'daki sokak aralarında top koşturan minik futbolcuları bir arada toplayan Nilüfer Futbol Kulübü, geçtiğimiz yıl ilk kez dahil olduğu Barcelona CUP'ta mücadelesiyle takdir toplarken, bu yıl da İspanyol devi Barcelona Kulübü'nden turnuva için özel davet aldı. Türkiye'yi tek temsil edecek takım olacak Nilüfer FK'da hazırlıklar tamamlanırken, teknik heyet ve oyuncular başarı ile döneceklerine dair inançlarını koruyor.

Geçtiğimiz yıl 2007/2008 doğumlu oyuncularıyla boy gösteren Nilüfer Futbol Kulübü, velilerin masrafları üstlenmesiyle gittiği İspanya'nın Barcelona kentindeki turnuvada dünyanın dört bir yanından gelen güçlü rakipleriyle kozlarını paylaştı. 80 ayrı ülkeden 85 takımın katıldığı Barcelona CUP 2018'i 12'nci sırada tamamlayan Bursalı minikler, ilk 8'i ise kıl payı kaçırdı. Gösterdiği mücadelenin ardından bu yıl da İspanyol devi Barcelona Kulübü'nden özel davet alan Nilüfer Futbol Kulübü öğrencileri, bu kez U13 ve U14 takımlarından kurulu oyuncular ile birlikte 24-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada Türkiye'yi temsil edecek tek takım olacak. Turnuva öncesi hazırlıklarını tamamlayan teknik heyet ve oyuncular ise, duygularını Demirören Haber Ajansı'na () aktardı.

YETENEKLERİNİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Geçtiğimiz yıl U12 Takımı ile Barcelona CUP'ta oynadıklarını belirten Nilüfer Futbol Kulübü Direktörü Tuncay Öztürk, turnuvanın prestijinin oldukça yüksek olduğunu ve çocukların futboldaki gelişimine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Geri sayımın başladığına işaret eden Öztürk, "Çocukların durumu çok iyi, ailelerimiz de büyük destek veriyor. Dünyanın her yerinden büyük kulüpler burada boy gösterecek. Bu kulüplerle oynamak, çocuklarımızın özgüvenine büyük katkı sağlıyor. Kadromuzun içerisinde geçen yıl giden ve bu yıl yeniden gidecek oyuncularımız da var. Orada edindiğimiz tecrübe ile birlikte gelen farkı, döndüğümüzde yerel ligde fark ediyoruz, bu da çocuklarımız adına bizi sevindiriyor. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

SCOUT'LARIN RADARINDA 4 OYUNCU VAR

Turnuvada aynı zamanda dünyanın önde gelen scout'larının da yer aldığının altını çizen Kulüp Direktörü Öztürk, "Geçen yıldan scout'ların radarına takılan 4 oyuncumuz var. Bu da bizi sevindiriyor, gol krallığında ikinci olan oyuncumuz oldu. Çocuklarımız için kupa almaları, o platforma çıkmaları çok iyi ve gurur verici oluyor. Türkiye'nin tek takımı olarak orada yer alacak olmamız, ay yıldızlı bayrağı dalgalandıracak olmamız da bizlere ayrı bir gurur yaşatıyor. Bursa ile birlikte ülkemizi temsil etmek bizleri onurlandırıyor" diye konuştu.

Organizasyona da değinen Öztürk, kente ayak bastıkları ilk andan son ana kadar hiçbir sorun yaşamadıklarını ve özellikle maçların bir dakika bile aksamadan programa uygun şekilde disiplinle oynandığını ifade etti.

1 YILDIR, BU TURNUVAYA HAZIRLANIYORLAR

Barcelona CUP 2019'da ter dökecek U13 ve U14 Takımlarından kurulu oyuncuların antrenörü Fikret Balkan ise, geçtiğimiz yıl turnuvada gerek saha içerisinde, gerekse saha dışında gösterdikleri uyum ve iyi oyunları nedeniyle Barcelona Kulübü'nden özel davet aldıklarını vurguladı. Takımın kağıt üzerinde U14 Takımı olduğunu ancak 2007'li olmak üzere U13'ten gelen çocukların da takımda yer aldığını söyleyen Balkan, "Hep beraber güzel bir takım olduk. İyi hazırlandık, gidip elimizden geleni yapacağız. Turnuvaya katılan dünya çapında birçok profesyonel takımlar var. Sao Paolo, Licester City gibi pek çok akademisi ile ünlü takımlar olacak. Scout'lar oyuncuları takip edecek, beğendiklerinde takibe alıp, gerekirse ülkelerine kadar gidip izliyorlar. Bizim de amacımız en azından birkaç oyuncumuzu scout'ların gözüne çarptırıp, onları burada ağırlamak" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 yıldır özel olarak bu turnuvaya hazırlandıklarını vurgulayan Antrenör Balkan, bunun için haftada en az 4 antrenman yaptıklarını ve hazır olduklarını dile getirdi.

DAHA HIRSLI VE DAHA İNANÇLILAR

Nilüfer Futbol Kulübü Kaleci Antrenörü Selçuk Çelik de, takımdaki uyumun çok iyi derece olduğunu belirtti. Ailelerin de yanlarında olmasıyla, çocuklarla çok iyi bir iletişim halinde olduklarını belirten Çelik, "Çok sıcak bir ortam var. Şu anda her şey yolunda. Barcelona'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Geçen yıl da güzel bir turnuva geçirdik, bu yıl daha hırslı, daha inançlı çalıştık. Geçen seneki hatalarımızdan ders olarak onları düzelttik. Kalecilerimiz arasındaki hırs, azim, bu sene daha da yükseldi. Bu sene daha başarılı bir turnuva geçireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

KAAN, BU KEZ GOL KRALLIĞINI İSTİYOR

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Barcelona CUP'ta gol krallığı yarışını attığı 5 golle ikinci sırada tamamlayan 12 yaşındaki forvet oyuncusu Kaan Demircan da, çok büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi. "Barcelona'da yarım kalan bir işim var onu tamamlamaya gidiyorum" diyen Kaan, sözlerine, "Hedefim goller ve asistler ile takımıma katkıda bulunmak. Bu sene gol krallığını istiyorum. Takımımıza da çok güveniyorum, iyi işler yapacağımızı düşünüyorum" şeklinde devam ederken, idolünün ise Antoine Griezmann ve Lionel Messi olduğunu açıkladı.

Alperen Demircan ise sağ kanatta forma giyerken, kardeşi Kaan'a asistleriyle katkı sağlamak istiyor. Hedefinin asist krallığı olduğunu ifade eden Alperen ise, "Kardeşim de gol krallığına oynayacak, ona yardımcı olacağım, bu benim görevim" dedi.

Alperen ayrıca, idolünün Kylian Mbappe olduğunu ve oyun tarzlarının çok benzediğini söyledi.

KALECİLERİN GÜVENİ TAM

Barcelona'daki turnuvada kalecilere ise büyük iş düşecek. Sahadaki takım arkadaşlarının arkadaki gözü olarak nitelendirilen kaleciler 13 yaşındaki Derin Deniz Çanakçı ve aynı yaştaki Arda Tunaboylu, Nilüfer Futbol Kulübü'nün kalesini koruyacak. Uyumlu bir takım olduklarını belirten Derin Deniz Çanakçı, "Burada iyi bir birey olmak ve daha iyi bir oyun ortaya koyarak ileride başarılı olmak için oynuyoruz. Barcelona'ya ilk kez gideceğim için heyecanlıyım. Aslında rakiplerden korkmuyorum, demirden korksaydık trene binmezdik açıkçası" dedi.

Çanakçı ayrıca Onur Kıvrak'ı örnek aldığını ve ilk profesyonel imzasını Trabzonspor'da atmak istediğini söyledi. 5 yıldır kulübün içerisinde olduğunu bildiren Arda Tunaboylu ise, "Barcelona, bizim için iyi bir tecrübe olacak. Kaleci rekabeti performansımıza çok iyi yansıyor. Deniz de çok iyi gelişti, onun gelişiyle bende çok geliştim. İkimiz de çok çalışıyoruz, gelişmeye devam ediyoruz. Burada iyi bir birey ve iyi bir futbolcu olmayı öğreniyoruz. Benim de idolüm Fernando Muslera ve ilk profesyonel maçıma Galatasaray'da çıkmak istiyorum" diye konuştu.

"TAKIMDAN FAZLASI, AİLEM GİBİ"

"İspanya'da ay yıldızlı bayrağımızı temsil edeceğimiz için çok gururluyum" diyen 13 yaşındaki orta saha oyuncusu Yalın Kaya da, "Bu takım benim için takımdan fazlası, ailem gibi. Bana futboldan önce doğru insan olmayı öğretiyor. Futbol hocalarım çok yardımcı oluyor. İdolüm Iniesta. Saygısından terbiyesinden dolayı oyun zekası da çok iyi. Büyüyünce büyük teknik direktörlerin olduğu Manchester City'de oynamak istiyorum. Ancak altyapıyı Portekiz'de oynamak istiyorum" şeklinde konuştu.

12 yaşındaki İbrahim Eren Çavuş ise, her gün farklı bir antrenman stiliyle karşılaştıklarının altını çizerek, hocalarının kendilerine karşı çok iyi davrandıklarını ifade etti.

13 yaşındaki savunmacı Serkan Okur da takımdaki herkesin heyecanlı olduğunu bildirirken, futboldan öte iyi bir insan olmayı öğrendiklerini söyledi. 12 yaşındaki bir diğer savunmacı Furkan Sarıhan da, iyi bir mücadele vermek istediklerini kaydetti.

ÖNCELİK İYİ BİREY YETİŞTİRMEK

Kulübün temellerinin atılmasını sağlayan ve uzun yıllar Bursaspor Kulübü'nün altyapısında antrenörlük yapan Ayvaz Öztürk de, öncelikli amaçlarının iyi birey yetiştirmek olduğunun altını çizdi. Bugün sayısı 200'e ulaşan öğrencisiyle birlikte yerel liglerde de boy gösteren Nilüfer Futbol Kulübü, gelecek adına pek çok önemli yeteneği de bünyesinde barındırırken, ortak gayeyi ise spor ile birlikte iyi bir birey olunması oluşturuyor.



