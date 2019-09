(ÖZEL) Buğrahan Tuncer: Geçen sene beklentiyi çok aştık

Buğrahan Tuncer, "Geçen sene beklentiyi çok aştığımızı düşünüyorum. En üst seviyeye çıktık. Bu sezon da kadromuz aynı. İyi bir kadromuz var. Bu sezon da elimizden geldiğince mücadele edip en üst seviyede bitireceğiz" dedi.

Anadolu Efesli milli basketbolcu Buğrahan Tuncer, takımının EuroLeague medya gününde Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Geçen sene beklentiyi çok aştıklarını söyleyen Buğrahan Tuncer, "En üst seviyede bitirdik. Yani şampiyon olmaktı en üst seviye ama en üst seviyeye kadar çıktık. Bu sene de beklenti yüksek takımdan. Takımın çoğunu tuttu koç. Aynı oyuncular devam ediyor. Tekrardan Final Four oynamak en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

"HER BÖLGEDEKİ HER OYUNCUMUZ ÖNEMLİ İSİM"

Geçen sezon EuroLeague'de finale yükselmelerinin bu sezon kendilerinde baskı yaratıp yaratmayacağı konusundaki soruya Buğrahan Tuncer, şu yanıtı verdi:

"Pek bir baskı yaratacağını düşünmüyorum. Herkes birbirini tanıyor takımda aynı kadroda tekrardan devam ettiği için. Bizim cidden iyi bir kadromuz var. Her bölgede her oyuncumuz önemli isim. Tekrardan elimizden geldiğince mücadele edip, en üst seviyede bitireceğiz inşallah."

"SINGLETON KOÇUN İSTEDİĞİ BİR İSİMDİ"

Moerman'ın sakatlanması ve Singleton ile Peters'ın takıma katılmasını da değerlendiren Tuncer, şöyle konuştu:

"Daha yeni geldi Singleton, bir hafta oldu. Alec de yazdan beri takımla beraber. Biz de milli takımdan geç döndüğümüz için açıkçası çok çalışma ve oynama fırsatı bulamadık. Moerman bizim için çok önemli bir oyuncuydu. Geçen sezon olağan dışı bir performans gösterdi bence, hücumda ve savunmada. Singleton kendisini EuroLeague'de kanıtlamış bir oyuncu; Panathinaikos'ta olsun, Barcelona'da olsun. Çok önemli bir isim, koçun da istediği bir isimdi. Moerman'ın gelişine kadar herkes elinden geldiği kadar mücadele edecek. İyi oyuncular ikisi de."

"İKİ TAKIM DA KAZANMAK İÇİN OYNAYACAK"

Son olarak, yarın Fenerbahçe Beko ile oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı için yorum yapan Buğrahan Tuncer, "Sonuçta kupa maçı oynayacağız, Cumhurbaşkanlığı Kupası. İki takım da kazanmak için oynayacak. Onların da bazı oyuncuları ayrıldı, önemli oyuncuları kadrolarına kattılar. Sezonun ilk maçı, kupayla açmak sezonu her iki takım için de moral olacak. Biz de kazanıp sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.



