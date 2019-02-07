(ÖZEL) Bisiklet tamirciliğinden akrobasi şampiyonluğuna giden yol

Birkan Polat: "Kenan Sofuoğlu'nun dilediği gibi oldu''

"Red Bull sporcusu olabilmek benim için hayaldi"

"2019 yılında yurtdışında yapılan yarışmalara katılmak istiyorum"

"Mersin'deki yarışma, sürücüleri bir araya getirip gelişmesini sağladı"

"Profesyonelliğin ilk adımı, akrobasi sporundaki hareketleri trafikte yapmamak"

"Kenan Sofuoğlu masa tenisi oynamak için buraya gelirse çok mutlu olurum"

"Motosikletlerin neredeyse tüm parçalarını değiştiriyoruz"



Mustafa AKIN / İstanbul,() -

Bisiklet tamirciliğinden gelen kariyerinde başarı merdivenlerini bütün zorluklara rağmen bir bir tırmanan Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat, Demirören Haber Ajansı'na özel () açıklamalarda bulundu.

Okul çıkışları gittiği bisiklet tamircisinden kazandığı paralar ile aldığı hurda scooterları birleştirerek katıldığı yarışmada başarılar elde eden Birkan Polat, Red Bull'un sponsorluğu ile hayal edemeyeceği bir değişikliğe imza attığını söyledi.

Hedefinin Türkiye'nin dışında dünyanın farklı şehirlerinde de gösteriler yapmak olduğunu dile getiren Polat, motosikletin tanıtımına katkı sağlayarak Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak istediğini ifade etti.

Ortaokul çağlarında sürekli mahalledeki bisiklet tamircisine gitmek durumunda kaldığını ifade eden Birkan Polat, "Daha sonra bu ziyaret çalışmaya döndü. Hayalim olan freestyle bir bisiklet sahibi olmak istiyordum. Burada çalışıp kazandığım paralar ile kendime bir freestyle bisiklet aldım. Ailemin çok fazla maddi durumu iyi değildi, motosiklet hayalim de vardı ama bunun için daha fazla çalışmam gerekiyordu. Okul sonraları hem çalışıyordum hem de kendimi geliştiriyordum. Sürekli yeni hareketler izliyordum. Daha sonra scooter bir motosiklet hayalimi gerçekleştirmek için yeterli parayı biriktirmiştim. Ama yine de sağlam bir scootera yetmiyordu param. 2 tane hurda scooter aldım ve onları birleştirdi. Ortaya sağlam bir motosiklet çıkardım. Bu şekilde birkaç sene kullandım o motoru. Daha sonra 2013 yılında Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından yapılan TMF Yıldızlarını Seçiyor yarışması yapılacağı söylendi. Daha da fazla azmettim bu yarışma için. Düzenlenen yarışmaya katıldım ve neredeyse en ufak motosiklet benimkiydi. Çünkü vitessiz ve 125CC scooter ile katıldım buraya. Burada dereceye girerek puanlama sırasıyla ilk 3'e girdim. Bu da benim için çok motive edici bir şeydi. TMF buradan 10 kişiyi dereceye almıştı. Ben de burada kendimi göstermiştim ve bu yarışmanın yapılması bana bu sektörde motosiklet akrobasi sürücüsünün gerçekten bir eksikliğini göstermişti. Bu konu üzerine yönelmeyi hedeflemiştim. Daha sonra bu seçilen 10 kişi bir kamp yaparak Kenan Sofuoğlu'nun pistinde buluştuk. Burada 10 kişi birbirine hünerlerini gösterdi. Senelerce idol olarak gördüğüm Kenan Sofuoğlu, ufak motosikletle yaptığım hareketlerden dolayı beni tebrik ederek başarılarımın devamını diledi. Dilediği gibi olduğunu da düşünüyorum" dedi.

"RED BULL SPORCUSU OLABİLMEK BENİM İÇİN HAYALDİ"

O zamanlarda hayalinin Türkiye'de bir çok yeri gezerek iyi bir motosikletle gösteri yapmak olduğunu dile getiren Birkan Polat, "2014 senesinde KTM ve Hardline markaları ile anlaşarak 'dük200' model bir motosiklet aldım. Dünyada bu branşta çok kullanılan bir motosiklet aldım ve kendimi geliştirdim. Başka şehirlere gösteriler yapmaya gittim. TMF'nin bir çok organizasyonuna katıldım. Daha sonra kariyerimde büyük bir değişiklik oldu ve RedBull sporcusu oldum. Bu benim için hayaldi, kelimelerle ifade edemeyeceğim bir şeydi. Nasip oldu ve RedBull sporcusu oldum. Durmadan çalışarak kendimi geliştirdim. 2018 yılında TFM'nin ilk kez düzenlediği Türkiye Stant Akrobasi Şampiyonası'nda açık ara birinci oldum. Şimdiki hedefim aslında ilk hedefim Türkiye'deki bir çok ili gezdikten sonra hedefim yurt dışına çıkmaktı. Yurt dışında bir çok ilde gösteri yapmaktı. 2019 yılı için ise yurtdışında yapılan yarışmalara katılmak istiyorum. Bunun için de yüksek CC bir motosiklete ihtiyacım var. İnşallah bu sorunu çözüp 2019 yılı içinde yurtdışında yapılan yarışmalara katılacağım" şeklinde konuştu.

"MERSİN'DEKİ YARIŞMA, SÜRÜCÜLERİ BİR ARAYA GETİRİP GELİŞMESİNİ SAĞLADI"

Mersin'de düzenlenen TMF Yıldızlarını Seçiyor yarışmasına 20 kişinin katıldığını kaydeden Birkan Polat, "Bu 20 kişiden önce 8 kişiye düştük sonra 4 kişiye. Sonra da ilk 3 kürsüye çıktı. Tabii çok güzel düzenlenen yarışma. 2014 yılında başladığımdan beri bu tarz bir organizasyonun olmasını istiyordum aslında. Sürücülerin bir araya gelip birbirine farklı hareketleri gösterip gelişmesini sağlayacaktı bu yarışma ve öylede oldu. Bir çok insan daha da heveslendi" dedi.

"PROFESYONELLİĞİN İLK ADIMI, AKROBASİ SPORUNDAKİ HAREKETLERİ TRAFİKTE YAPMAMAK"

Motosikletle akrobasi sporunda profesyonelliğin ilk adımının trafikte bu tarz hareketleri yapmamak olduğunu söyleyen Birkan Polat, "Mersin'de katıldığımız yarışmada bir çok arkadaşım yarışma haricinde akşam saatlerinde sokaklarda tek teker yapmışlardı. Bu işi profesyonel olarak yapmak istiyorsanız eğer sokaklarda tek teker ve benzeri hareketleri yapmamanız gerekiyor. Tamamen izinli ve trafiğe kapalı alanlarda koruma ekipmanları ile yapmak gerekiyor. Ben kendimi böyle geliştirdim diyebilirim. Şu anda yaşadığım yerden 50-60 kilometre uzağa gidip antrenman yapıp geri dönüyorum. Bu benim için bir profesyonellik diye düşünüyorum çünkü trafikte yaparak bir yere ulaşamazsınız veya kendinizle birlikte başkalarını da tehlikeye sokarsınız" diye konuştu.

"RED BULL SPONSORLUĞU BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR GELİŞME OLDU"

Red Bull sponsorluğunun kendisi için çok büyük bir gelişme olduğunu söyleyen Birkan Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de kendi gelişimimde dur durak sağlamadım. Tabii ki Red Bull ile daha da ileriye gittim. 2019 ve daha sonrasındaki tek hedefim yurt dışındaki yarışlara katılıp bu branşı oralarda temsil eden ilk kişi olmak. Çünkü 2018'de böyle bir yarışmaya gittim özel bir davet üzerine. Motorum küçük CC'ydi ama sosyal medyam çok aktif olduğundan ve RedBull sporcusu olduğum için oradan bir özel davet geldi. Oraya gidip ortamı gördüm ve bir çok ülkenin bayrağı orada dalgalanırken Türk Bayrağı'nı orada dalgalandıramadım. Ama dalgalandıramamak, dalgalandırmayacağım anlamına da gelmedi. Daha sonra orada bir gösteri yaparak Türk Bayrağı'nın dalgalandırdım. Fakat bu yarışmaya Türk Bayrağı'nı da sokmak istiyorum. İnşallah 2019 yılı içinde de katılacağım. Tabii ki hedefim kürsüde olmak ama ilk yarışım olacağı için ne olur bilmiyorum."

"KENAN SOFUOĞLU MASA TENİSİ OYNAMAK İÇİN BURAYA GELİRSE ÇOK MUTLU OLURUM"

Kendisine bir garaj kurduğunu dile getiren Polat şunları söyledi:

"Bir çok insanın bana tavsiyesi bilgisayar oyunları oynamamdı. Ben bunları pek tercih etmedim. Bizim yaptığımız spor fiziksel bir spor ve her zaman vücudu zinde tutmamız gerekiyor ve zinde olabilmek için de daha önce orta okul çağlarında dershanede oynadığım masa tenisiydi. Ben de bu masa tenisini garajıma taşımak istedim. Şu anda buraya gelen misafirler ile masa tenisi biliyorlarsa eğer oynayarak vakit geçirebiliyoruz Bayağı da güzel ve eğlenceli oluyor. Aslında sabit bir rakibim yok ama Kenan Sofuoğlu ile bile masa tenisi oynamıştım Antalya'dayken. O'nu bekliyorum aslında burada masa tenisi oynamak için. Gelirse çok mutlu eder beni."

"MOTOSİKLETLERİN NEREDEYSE TÜM PARÇALARINI DEĞİŞTİRİYORUZ"

Birkan Polat, yaptığı spor branşının fabrika çıkışı bir motosiklet ile yapılmadığını dile getirerek, "Motosikletlerin neredeyse tüm parçalarını değiştiriyoruz. Bunları ben kendim tasarlıyorum ve yaptırıyorum. Motosikletin gidonunu, lastiklerini değiştiriyorum, düştüğünde koruma demiri denilen parçaları yaptırıyorum. Daha sonra dişli oranları ile oynuyoruz, motosikletin daha çabuk hızlanmasını sağlıyoruz. Fren sistemini geliştiriyoruz. Egzoz sistemi yapıyoruz. Koltuk ve basamaklarına kadar motosikleti değiştiriyoruz. Tabii ki motorun kendi mekanik aksamında hiçbir değişiklik yapmıyoruz çünkü yaptığımız gösterilerde çok düşük hızlarda yüksek devirler olduğu için motosiklet çok fazla hararet yapıyor. Bu yaptığımız motosikletin kendine zarar verebilir ya da arıza çıkartabilir diye mekanik ile oynamıyoruz. Ama diğer kısımlarda bir çok parçasını söküp yerine daha iyilerini takıp bazılarını da söküp hiç takmıyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Birkan Polat'ın açıklamaları

- Motosiklet tamiri yapması

- Gösterilerden görüntüler

- Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)