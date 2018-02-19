(ÖZEL) Beşiktaşlı yönetici Albayrak: "Avantajlı bir skorla döneceğiz"

"Gol atacağımızı düşünüyorum"

"Hak etmediğimiz bir şeyle karşı karşıyayız"

Ali DANAŞ / MÜNİH, ()

Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak, Bayern Münih ile karşılaşacakları mücadele öncesi Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

Çok keyifli bir seyahat ile Münih'e geldiklerini belirten Albayrak, "Tüm yönetim kurulu, başkanımız dahil tam kadro buradayız. Teknik ekip ve futbolcu arkadaşlarımızın hepsi de çok keyifli. Huzurlu bir yolculukla sohbet ederek geldik. Herkes bu maçın öneminin bilincinde. İnşallah ikinci maçta bize avantaj sağlayacak bir skorla İstanbul'a döneriz" dedi.

"GOL ATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Münih'ten avantajlı bir skorla döneceklerinin altını çizen Metin Albayrak, "Bizim buradan avantajlı bir skorla döneceğimizi ve gol atacağımızı düşünüyorum. Bizim bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiğimiz performans da bunun göstergesi. Buradan avantajlı bir skorla döneceğiz" diye konuştu.

"HAK ETMEDİĞİMİZ BİR ŞEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Beşiktaşlı taraftarların tribünde yer almayacak olmasına ilişkin konuşan Albayrak, "Hak etmediğimiz bir şeyle karşı karşıyayız, tüm iletişim mecralarımızdan bildirdik. Burada yaşayan çok vatandaşımız var. Bizim beklentimiz, eğer maça girerlerse -bizim böyle bir organizasyonumuz yok- medeni bir şekilde takımlarını desteklesinler. Çünkü Beşiktaş bugünlere geldi, ülkemizi temsil ediyor, marka değerimizin yukarıda kalmasını istiyoruz. Tek isteğimiz takımlarını desteklemeleri" diyerek sözlerini tamamladı.

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- Metin Albayrak'ın açıklamaları