(ÖZEL) Beşiktaşlı kaleci Boyko, Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Ukraynalı kaleci Denys Boyko, yurt dışına gitti.
Antalya kampına götürülmemesinin ardından başka bir takıma transferi konuşulan Boyko, Atatürk Havalimanı'nda yurt dışına çıkarken görüntülendi. Doğan Haber Ajansı'nın () 'Takımdan ayrılacak mısın?' sorusuna, "Bilmiyorum" yanıtını veren Ukraynalı file bekçisi, tatile gittiğini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.
- Boyko'nun havalimanından görüntüleri
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HABER: İbrahim ALİOĞLU - KAMERA: Murat ÇAKIR - İSTANBUL /
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