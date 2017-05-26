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(özel) Beşiktaş Yönetimi Lens'in menajerleriyle buluştu

Kozyatağı'nda bir oteldeki görüşmede Hollandalı futbolcu için maç başı ücretler hariç 3.3 milyon Euro önerildi  Trabzonspor Yönetimi ise İngiltere'ye giderek Sunderland Yönetimi ile Lens'in bonservisini almak için görüşecek Fenerbahçe...

(özel) Beşiktaş Yönetimi Lens'in menajerleriyle buluştu

Kozyatağı'nda bir oteldeki görüşmede Hollandalı futbolcu için maç başı ücretler hariç 3.3 milyon Euro önerildi 

Trabzonspor Yönetimi ise İngiltere'ye giderek Sunderland Yönetimi ile Lens'in bonservisini almak için görüşecek

Fenerbahçe gelişmeleri yakından takip ediyor 

Uğur DEMİRKIRDI - İSTANBUL /

Lens'in önümüzdeki sezon Süper Lig'de olacağı kesin.
Fenerbahçe'de sergilediği futbol ile dikkatleri üzerine çeken Hollandalı futbolcu % 100 performans göstermese de kulüpleri peşinden koşturmayı başardı.
Beşiktaş Yönetimi'nin geçtiğimiz günlerde Lens'in menajerleriyle buluştuğu öğrenildi. Kozyatağı'nda bir otelde yapılan görüşmede Hollandalı futbolcu için 3.3 milyon Euro önerildi.
SEG Sport Management firmasının yetkililerine Sunderland'in bu transfere bakış açısı soruldu ve bonservisi alınamasa bile Lens'i Beşiktaş'a kiralamak istedikleri ve teknik heyetin bu transferi mutlaka istediği vurgulandı.
Trabzonspor Yönetimi ise İngiltere'ye giderek Sunderland Yönetimi ile Lens'in bonservisini almak için görüşecek. Bu gelişmeden de haberi olan Lens ve menajerlerinin kesin bir ifadesi var; "İstanbul'un dışına çıkmayız." 
LENS 4 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR
Lens'in önceliği Fenerbahçe ancak arada büyük fark olursa profesyonelce hareket etmeyi planlıyor. Lens'in menajerleri kulüp ile yaptığı ilk görüşmede 4 milyon Euro isteyince Sarı-lacivertli kulüp çıkmaza girdi. Üstelik bir de 4 yıllık sözleşme istendi.
FFP nedeniyle transferde dikkatli hareket etmek zorunda olan Fenerbahçe Yönetimi 4 yıl için toplam 16 milyon Euroluk talep için şaşkına döndü. Bu arada Sunderland bonservis için 5 milyon Euro'ya kadar düştü.

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