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(ÖZEL) Beşiktaş Genel Sekreteri Ürkmezgil: "Futbolcu kardeşlerime inancım tam"

"Hakem korkusu yok" "Bu maçtan önceki keyifsiz ortamı silmek için özel bir heyecanları ve istekleri olduğu yüzlerinden okunuyor" Ali DANAŞ / MÜNİH, () Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, yarın oynanacak Bayern Münih...

(ÖZEL) Beşiktaş Genel Sekreteri Ürkmezgil: "Futbolcu kardeşlerime inancım tam"

"Hakem korkusu yok"

"Bu maçtan önceki keyifsiz ortamı silmek için özel bir heyecanları ve istekleri olduğu yüzlerinden okunuyor"

Ali DANAŞ / MÜNİH, ()

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, yarın oynanacak Bayern Münih - Beşiktaş karşılaşması öncesinde Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Ürkmezgil, "Türkiye'deki sıkıntılı maçlardan sonra bu maç ile ilgili daha farklı bir heyacan içerisindeyiz. Bu maçta da bütün bunları silecek, ortadan kaldıracak bir oyun gösteceğimiz konusunda futbolcu kardeşlerimize inancım tam" dedi.
"HAKEM KORKUSU YOK"
Bayern Münih karşılaşması öncesi heyecanlı olduklarını ifade eden Ürkmezgil, "Aslında hakikaten heyecanlı gün geldi çattı diyelim. Tabii ki sıra dışı bir maç. Rakip dünyanın en güçlülerinden. Burada hakikaten heyecanlanmamak mümkün değil. Türkiye'deki sıkıntılı maçlardan sonra bu maç ile ilgili daha farklı bir heyecan içerisindeyiz. Bu maçta da bütün bunları silecek, ortadan kaldıracak bir oyun gösteceğimiz konusunda futbolcu kardeşlerimize inancım tam. Burada hakem korkusu falan da pek yok. O tarz da bir sıkıntımız da yok. İnşallah iyi bir sonuçla döneriz" şeklinde konuştu.
"BU MAÇTAN ÖNCEKİ KEYİFSİZ ORTAMI SİLMEK İÇİN ÖZEL BİR HEYECANLARI VE İSTEKLERİ OLDUĞU YÜZLERİNDEN OKUNUYOR"
Almanya yolculuğu sırasında takımın moralinin gayet iyi olduğunu belirten Ahmet Ürkmezgil, "Futbolcularımız çok moralli. Gerçekten hepsinin bu maçtan önceki keyifsiz ortamı silmek için özel bir heyecanları ve istekleri olduğu yüzlerinden okunuyor. İnşallah burada inançları doğrultusunda, başkanımızın da ifade ettiği gibi futbol şansının da yanımızda olduğu bir gün yaşar, buradan iyi bir neticeyle döneriz" diyerek sözlerini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ahmet Ürkmezgil'in açıklamaları

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