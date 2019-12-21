(ÖZEL) Berkay Özcan: Ligin ilk yarısını iki galibiyetle kapatmak istiyoruz

Medipol Başakşehir’in genç oyuncusu Berkay Özcan, “Ligde 2'nci sıradayız biraz da puan farkı var. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Ligin ilk yarısını iki galibiyetle kapatmak istiyoruz” dedi.

Medipol Başakşehir’in Hekimoğlu Trabzon’u kendi sahasında 2-0 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası’nda adını son 16 turuna yazdırdığı maçın ardından milli oyuncu Berkay Özcan, Demirören Haber Ajansı’na () özel açıklamalarda bulundu. Tur atladıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Özcan, “Öncelikle mutluyuz, iki maçı da kazanarak tur atladık. Önümüzde lig maçı var ona konsantre olacağız. Lig maçına hazırlanacağız yeni hedefimiz o” diye konuştu.

Medipol Başakşehir’in hafta sonu oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçına da değinen Özcan, Ligde 2'nci sıradayız biraz da puan farkı var. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Ligin ilk yarısını 2 galibiyetle kapatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“SPORTING EŞLEŞMESİ GÜZEL OLACAK”

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda oynayacakları Sporting CP eşleşmesiyle ilgili görüşlerini paylaşan Berkay Özcan, “Güzel maç olacak. Şubat ayında oynayacağız ilk maçımız deplasmanda. Öncelikle hedefimiz lig, Şubat ayından sonra da Avrupa'ya bakacağız” açıklamasında bulundu.

“AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ”

EURO 2020’de A Milli Futbol Takımı’nın grubuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan genç oyuncu, “Önemli bir şampiyona, bir önceki şampiyonaya gidemedik. Güzel bir grupta yer alıyoruz. İtalya grubumuzda ve elemelerde hiçbir maçımı kaybetmedi. Diğer rakiplerimiz de İsviçre ve Galler. Biz iyi bir takımız. Milli takımımız çok iyi başarılar elde etti. Elemelerde Dünya şampiyonunun yendik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ben kadroda olursam ben de yapacağım. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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