(ÖZEL) Bandırmaspor Teknik Direktörü Uğur: "Eksikleri giderilirse şampiyonluğun en büyük adayı Bandırmaspor olur"

"İlk devre sıkıntılı süreci kolay atlattık"

"İkinci devre zor geçecek"

"Herkes elini taşın altına koymalı"

Mithat ABAKAN / MANAVGAT - ANTALYA,()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Uğur, "Eksikleri giderilirse şampiyonluğun en büyük adayı Bandırmaspor olur" dedi.

Bandırmaspor, Antalya'nın Manavgat ilçesinde ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ligin ilk yarısını lider Gümüşhanespor'un 4 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamlayan Bandırmaspor ikinci devreye eksikleri tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Teknik direktör Mustafa Uğur yönetiminde günde çift antrenmanla sürdürülen kampta teknik ve taktik çalışmalar yapılıyor.

"İLK DEVRE SIKINTILI SÜRECİ KOLAY ATLATTIK"

Teknik direktör Mustafa Uğur, Doğan Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada, ilk devrede hiç ummadıkları puan kayıpları yaşadıklarını belirterek, "Geldiğimiz noktaya baktığımızda 17 haftalık performansta alınan 32 puanın hiç de küçümsenemeyecek puan olduğunu düşünüyoruz. Zaten 34 puan hedeflemiştik. Buna da en yakın şekliyle ulaşmış bulunuyoruz, o yönüyle oyuncularımızın saha içerisindeki, saha dışarısındaki birlikteliği, bana göre bu istenilen seviyeyi getirdi. O yüzden oyuncularıma ilk yarı göstermiş olduğu performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Zaman zaman aksaklıklar oldu ama futbol takımlarının içinde olağan düşüşler zaman zaman yaşanabiliyor. Önemli olan bu sıkıntılı süreçten kısa sürede arınmaktı, çıkmaktı. Bunu başardığımızı düşünüyorum" dedi.

"İKİNCİ DEVRE ZOR GEÇECEK"

İkinci yarının bütün takımlar için zor geçeceğini anlatan Uğur, "Ben de Bandırmaspor adına çok kolay geçeceği kanaatinde değilim. İşte transfer sürecinde ne kadar zorluklar yaşandığını görüyoruz. Şu ana kadar zaten bir tek Feyyaz'ı kadromuza katabildik. İnanılmaz bir sayısal eksikliğimiz var. Bunun için bir fedakarlık yapılır da takımın eksikleri kısa süre içerisinde giderilirse, ikinci devreyi çok rahat geçeriz ve hedefe ulaşırız diye düşünüyorum. Ama kesinlikle transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Teknik direktör Mustafa Uğur, forvet hattında sayısal eksikleri olduğunu, futbolcuların sakatlık, ceza ya da form düşüklüğü yaşamaları durumunda ağır bir bedel ödeyebileceklerini, bu nedenle forvet hattının takviye edilmesi gerektiğini vurguladı.

"HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Bandırmaspor taraftarının takma karşı inanılmaz bir ilgisinin olduğunu da anlatan Uğur, şöyle dedi:

"Taraftardan yana bir endişemiz yok ama her şey, bütün yük belediye başkanının üzerinde. Bence Bandırma'daki bütün sivil toplum kuruluşlarının, ticaret insanlarının başkana yardım etmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani bir kişinin omuzlamasıyla bu işin kolay kolay altından kalkılmayacağı kanaatindeyim. Bandırmaspor eksikleri giderilirse şampiyonluğun en büyük adayı olur diye düşünüyorum."

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