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(Özel) Bakan Kasapoğlu: Kazandığımız başarılar tesadüf değil
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son günler de sporda başarılarımız var. Bu başarılar tesadüf değil. Sadece bugüne özgün değil. Tüm sporcularımızla geleceğe halkımızla birlikte yürümenin sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz" dedi. Gençlik...
SPOR 03.11.2019, 10:18
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Son günler de sporda başarılarımız var. Bu başarılar tesadüf değil. Sadece bugüne özgün değil. Tüm sporcularımızla geleceğe halkımızla birlikte yürümenin sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 41’incisi düzenlenen İstanbul Maratonu öncesi Demirören Haber Ajansı’na () açıklamalarda bulundu. İstanbul Maraton’un oldukça anlamlı olduğunu belirten Kasapoğlu, "41’inci kez ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde koşulması oldukça anlamlı. Dünyanın dört bir yanından sporcular geliyor. Bir de son günler de sporda başarılarımız var. Bu başarılar tesadüf değil. Sadece bugüne özgün değil. Tüm sporcularımızla geleceğe halkımızla birlikte yürümenin sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Bugün de kıtaları birleştiren bir koşunun startını vereceğiz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.
“SPORCULARIMIZLA BURADA OLMAKTAN AYRI MUTLUYUM”
Gökhan İnler ve pek çok sporcunun İstanbul Maratonu’na katılmasının önemli olduğu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Gökhan İnler burada, son günlerde madalya alan sporcularımız burada. Sporcuların kişilikleri ve başarılarıyla toplumun rol modelleri olması çok önemli. Sporcularımızla burada olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Bakan Kasapoğlu’nun açıklamaları
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 41’incisi düzenlenen İstanbul Maratonu öncesi Demirören Haber Ajansı’na () açıklamalarda bulundu. İstanbul Maraton’un oldukça anlamlı olduğunu belirten Kasapoğlu, "41’inci kez ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde koşulması oldukça anlamlı. Dünyanın dört bir yanından sporcular geliyor. Bir de son günler de sporda başarılarımız var. Bu başarılar tesadüf değil. Sadece bugüne özgün değil. Tüm sporcularımızla geleceğe halkımızla birlikte yürümenin sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Bugün de kıtaları birleştiren bir koşunun startını vereceğiz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.
“SPORCULARIMIZLA BURADA OLMAKTAN AYRI MUTLUYUM”
Gökhan İnler ve pek çok sporcunun İstanbul Maratonu’na katılmasının önemli olduğu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Gökhan İnler burada, son günlerde madalya alan sporcularımız burada. Sporcuların kişilikleri ve başarılarıyla toplumun rol modelleri olması çok önemli. Sporcularımızla burada olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Bakan Kasapoğlu’nun açıklamaları
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