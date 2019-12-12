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(ÖZEL) Ayhan Yıldırım: Bu kadroyu elimizde tutmak zorundayız

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Yıldırım, genç bir kadroyla mücadele ettiklerini ve bu kadroyu ellerinde tutmak zorunda olduklarını söyledi. Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya...

SPOR 12.12.2019, 22:35
(ÖZEL) Ayhan Yıldırım: Bu kadroyu elimizde tutmak zorundayız
Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Yıldırım, genç bir kadroyla mücadele ettiklerini ve bu kadroyu ellerinde tutmak zorunda olduklarını söyledi.
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, İngiltere’ye 7-1 mağlup oldu.
4-15 Aralık tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen IBSA B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası'nın 9'uncu gününde Türkiye, İngiltere ile karşı karşıya gelirken, salondan 7-1’lik yenilgiyle ayrılan milliler final şansını yitirdi.
Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Yıldırım, müsabakanın ardından Demirören Haber Ajansı’na () yaptığı açıklamada güzel bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Ancak bugünkü maçta hiç beklenmedik bir skorla yenildik. Eğer bugünkü maçı alsaydık, Ukrayna ile final oynayacaktık, tarihimizde ilk kez finale yükselecektik. Şansımız devam ediyor, yarınki maçı alırsak madalya şansımız yüksek olacak. Umarım 3’üncülük madalyasıyla ülkemize bu sevinci yaşatacağız. Biz yapıyoruz, herkes çok memnun, hiçbir eksik yok. Kendi çamaşırlarını, formalarını bile biz yıkatıyoruz. Ülke olarak bu organizasyonları çok seviyoruz ve elimizden geldiğince ağırlamaya çalışıyoruz. Başka ülkelerde böyle ilgi alaka olmaz. Bizim amacımız ülkemizi tanıtmaktır, sportif başarının yanında. Bunu başardığımıza inanıyorum, tepkiler çok güzel. 'Her zaman gelmeyi tercih ediyoruz. Sürekli gelmek istiyoruz' diyorlar, 'Yeter ki davet edin' diyorlar" ifadelerini kullandı.
"TAKIMIMIZ ÇOK GENÇ"
Takımın çok genç olduğunun altını çizen Yıldırım, "Futsalda 14 yaş üstü sınırsız oynanabiliyor. Bizim yaşımız çok genç, diğer takımlara göre çok genciz. Buraya gelmeden önce 20 günlük kamp yaptılar, birbirilerini yeni tanımaya başladılar. Bizim için aldıkları sonuçlar çok anlamlı. Biz 6’ncı veya 7’nci oluruz diye düşünmüştük ama çok güzel performans sergilediler bizi çok ümitlendirdiler, ta ki bu akşama kadar. Bu akşam hayallerimiz yıkıldı demeyeyim ama en azından final oynamış olsaydık, Ukrayna ile başa baş bir mücadele oynayacaktık. Bu kadroyu elimizde tutmak zorundayız. Sık sık kamp düzenleyip, birlikte oynamalarını sağlayacağız. Bundan sonraki yıllarda hedefimiz altın olacak futsalda" diyerek sözlerini noktaladı.
FARUK SARIMSI: İNŞALLAH İNGİLTERE, RUSYA, UKRAYNA GİBİ EKOL OLACAĞIZ
Takımın önemli isimlerinden Faruk Sarımsı ise 'ya yaptığı açıklamada, "Buraya kadar çok güzeldi. Yine bu maçta da iyiydik ama şanssızdık. İngiltere sistem takımı, biz de kendi sistemimi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu turnuva bizim için bir başlangıç, geleceğe yönelik bir adım. Biz de kendi sistemimizi oturttuğumuzda inşallah İngiltere, Rusya, Ukrayna gibi bir ekol olacağız" dedi.
İspanya maçına odaklandıklarını söyleyen Faruk Sarımsı, iyi mücadele ederek madalya almak istediklerini söylerken, "Yorgunluk var üzerimizde. Kazanmak da var, kaybetmek de. Kaybettik tabii ki üzgünüz ama İspanya maçına kadar toplanıp yeni bir Türkiye olarak çıkarız" açıklamasını yaptı.
Türkiye, turnuvanın 10'uncu gününde yarın saat 18.00'de İspanya ile karşı karşıya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ayhan Yıldırım’ın açıklamaları
- Faruk Sarımsı’nın açıklamaları
- Maçtan detaylar

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