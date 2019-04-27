(ÖZEL) Atletizm Sprint Koordinatörü Çetin: 2020 Olimpiyatları atletizmde dönüm noktası olacak

"Ekol yaratmak istiyoruz"

"Ana hedef final koşup, madalya almak"

"Sprintte yaptığımız çıkış ülkelerin dikkatini çekti"

"Avrupa'da ilk 20 arasında 6 sporcumuz var"

Nesrin AYDIN/ANKARA, () - Sprint Koordinatörü Aydın Çetin, "Olimpiyatlara çok fazla sayıda sporcuyla katılmanın yanında ana hedeflerimizden bir tanesi artık madalyalar ve finallerde yarışacak sporcuların olması, vizyonumuz bu şekilde. Bununla ilgili de bireysel çok iyi sporcularımız var, final koşacak sporcularımız da var" dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Sprint Koordinatörü Aydın Çetin, 2020 Tokyo Olimpiyatları için başlattıkları 'Bayrak Takımları Olimpiyatlara' projesini ve sprint takımının gösterdiği başarılardan dolayı Ukrayna'da düzenlenen seminere davet edildi. Seminere davet edilen Çetin, birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

4 yıl önce bu proje kapsamında çalışmalarına başladıklarını ifade eden TAF Sprint Koordinatörü Aydın Çetin, "2020 Tokyo Olimpiyatları için bayrak takımlarımızın katılımıyla ilgili bir proje geliştirdik. Bu proje aslında 4 yıl önce başlattığımız bayrak takımlarının Avrupa, Dünya Şampiyonalarına katılımıyla ilgili projenin devamı. Çünkü 2020 Olimpiyatları geldi artık 16 ay gibi bir süre kaldı. 16 ay içerisinde tüm sporcularımızın olimpiyat oyunlarında katılımıyla ilgili proje var, 'Bayrak takımları olimpiyatlara' projesi. Bu süreç içerisinde son 2 yılda bayrak takımlarımızın Avrupa ve Dünya'da elde etmiş oldukları başarılar da var" diye konuştu.

"EKOL YARATMAK İSTİYORUZ"

Büyükler, gençler ve yıldızlarda bayrak takımlarının çıkışta olduğunu belirten Çetin, "Geçen yıl Avrupa Büyükler Şampiyonasında bayrak takımımız 37.98'lik derece koşarak 4 x100 takımımız Avrupa 2'ncisi oldu. Bu derece aynı zamanda Avrupa Atletizm tarihinde koşulmuş en iyi 3'üncü derece. Dünya Atletizm tarihinde koşulmuş en iyi 11'nci derece olarak geçti kayıtlara. 38 saniyenin altında koşan 11 ülkeden biri olduk biz. Gençlerde dünya 11'inciliği etti çocuklarımız, Avrupa 4'üncülüğü elde ettiler. Yıldızlarda da geçen sene Macaristan'da yapılan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda da bayrak takımımız Avrupa 2'ncisi oldu ve dünya sıralamasında en iyi koşulmuş 5'inci dereceyi elde etmiş oldu. Biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Bireysel olarak atletizmde böyle başarılar elde etmek çok zor olabiliyor. Bayrak takımıyla birlikte bir jenerasyon yakalayıp bunu devam ettirebilirseniz eğer bir ekol yaratmış olacaksınız. Avrupa'da Dünya'da her zaman söz sahibi olacaksınız. Biz bununla ilgili çocuklarımız ve antrenörlerimizle beraber çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız bu proje ile birlikte önümüzdeki yıl çocuklar mayıs ve haziran ayları içerisinde kota yarışmalarına katılacaklar. Bu yarışmalarda elde edecekleri 2 en iyi dereceyle birlikte Dünyadaki ilk 16 takım olimpiyatlara davet edilecek. Bu sene 4x100 takımımız 2018'de elde etmiş olduğu derece ile dünya listelerinde 3'üncü olarak bitirdi. 4x400 takımımız 19'uncu sırada bitirdi. İlk 16 takım gidiyor, 4 x 400 takımının katılabilmesi için 3 takım daha geçmesi gerekiyor, onunla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Antrenörlerimiz sporcularımız herkes buna inanmış durumda şu anda da hepsi kamplardalar. Bununla ilgili orada çalışmalar yürütülüyor. Biz de koordinasyonunu yapıyoruz, yarışmaları ve diğer organizasyonları ayarlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ANA HEDEF FİNAL KOŞUP, MADALYA ALMAK"

2020 Olimpiyatları'nın atletizmde dönüm noktası olacağını düşündüklerini ifade eden Çetin, "Olimpiyatlara çok fazla sayıda sporcuyla katılmanın yanında ana hedeflerimizden bir tanesi artık madalyalar ve finallerde yarışacak sporcuların olması, vizyonumuz bu şekilde. Bununla ilgili de bireysel çok iyi sporcularımız var, final koşacak sporcularımız da var. Ama ben bir sprint koordinatörü olarak, sprintte biz 400 engelde,200 metrede, 4x100'de final ve madalya kovalayacağız bu 3 branşta özellikle. 2020 çalışmalarımız sistemli bir şekilde devam ediyor. Onu bir projeye döktük artık. Sadece bireysel yapılan çabalar değil, federasyonun bütün imkanları ile kulüplerimizin desteğiyle, sporcularımızın katkılarıyla antrenörlerimizin gelişimiyle ilgili bütün çalışmalarımızı olimpiyatlara yönelik hazırlıyoruz. Ara hedeflerimiz tabi ki var. Bu sene dünya şampiyonası var Doha'da yapılacak, belli yaş gruplarında Avrupa Şampiyonaları var. Ama ana hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları olacak bizim için" diye konuştu.

"SPRİNTTE YAPTIĞIMIZ ÇIKIŞ ÜLKELERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ"

Son dönemlerde sprintte elde edilen başarıların başka ülkelerin gözünden kaçmadığını belirten Çetin şöyle konuştu: "Sprintteki başarımız başka ülkelerin dikkatini çekiyor, onlar bizi takip ediyorlar. Sistemin nasıl olduğuyla ilgili, çalışmalarımızla ilgili bilgi almaya çalışıyorlar. En son geçen hafta Ukrayna'ya davet edildik, sprint ve bayrak yarışlarıyla ilgili. Ukrayna ile son 3-4 yıldır iş birliği içinde çalışmalarımız sürüyor çünkü Ukrayna'da bir atletizm ekolü var geçmişten gelen biz de kendilerinden antrenörlerinden oradaki arkadaşlarımızdan destekler aldık dönem dönem. Sonra bizim bayrak takımlarının bu elde etmiş olduğu kazançlarla ilgili neler yaptığımızı sordular. Bayrak değişimindeki kazançlarınız çok yüksek, Ukrayna'nın2.49, İngiltere'nin 2.24, Hollanda'nın 2.44 kazancı varken, bizim 4x100 bayrak takımımız 2.74'lük bir kazanç elde ediyor. Toplan 4 sporcunun derecesinden 2.74 aşağıda bir derece elde etmiş oldular. Bu da tabi başka ülkelerin dikkatinden kaçmadı. Bunu nasıl başardığınıza dair bize yardım edebilir misiniz dediler. Tabi ki dedik, çünkü geçmişte onlarda bize yarım etmişlerdi bayrak yarışmalarıyla ilgili. Bu sene 5'incisi yapılacak Erzurum'da bayrak şampiyonamız uluslar arası, Ukrayna hepsine katılmıştır, bize destek olmuştur. Biz de gittik Ukrayna'ya bu kazançları nasıl elde ettiğimize dair bilgileri aktardık, yaptığımız sistemin nasıl olduğuyla ilgili bilgiler verdik. Aynı zamanda oradaki kamp merkezlerini gezdirdiler, ortak kamp yapabilmek adına. O kamp merkezlerindeki ortamları ve imkanları gördük. Ona göre federasyon başkanımızı, teknik kurulumuzla bir araya gelip 2020 olimpiyatları sürecinde orada yapabileceğimiz ortak kampları değerlendireceğiz. Büyük takımımızın 2018'de Berlin'de elde etmiş olduğu başarı tabi ki gençlerimizde de bizim bu takımda yer alabilmemiz gerekiyor, biz de bu takımda koşabiliriz yani sadece bireysel bazda değil, takım halinde bir şeyler yapılabildiğini hem antrenörlerimiz hem sporcularımız fark etti. Herkes bu takımda yer alabilmek için canla başla çalışıyor. Şu anda genç ve yıldızlar takımındaki sporcularımızı geçmişte final bile koşamadığımız sporcularımız sprint branşında geçen sene Avrupa şampiyonasında bireyselde de birçok finaller gördü sporcularımız. 2 tane 4'üncülüpümüz var. Buenos Aires'te yapılan gençlik olimpiyatlarında yine 110 engelde hem 400 metrede sporcularımız 4'üncü oldular. Sprint branşında böyle bir gelişme var. Bayrakta da koşabilmek adına canla başla çalışıyorlar, başarı da sistemli bir şekilde çalışınca kendiliğinden geliyor."

"AVRUPA'DA İLK 20 ARASINDA 6 SPORCUMUZ VAR"

Son dönemde sprintteki bu başarıların bireysel başarılara da değinen Çetin, "Ramil'in 2017'deki dünya şampiyonluğu, 2018'deki Avrupa şampiyonluğu, Akdeniz, İslami oyunlardaki dereceleri şampiyonlukları Yasmani'nin olimpiyatlarda 400 engelde olimpiyat 3'üncüsü olması, bayrak takımlarımızın hem İslami hem Akdeniz oyunlarındaki dereceleri tabi ki çok sevindirici gelişmeler. Gençlerde de Berke Akçam 400 engelde Bursa'da çalışmalarına devam ediyor, çok yetenekli. Koştuğu yarışlarda Avrupa 4 'üncüsü, Dünya 4'üncüsü oldu. Daha yıldız, 17 yaşında bir sporcu. Onun dışında Masum Korkmaz, İlyas Çanakçı var 400'de. 4x400 takımımız Avrupa 4'üncüsü oldu, o yıl dünyadaki en iyi 7'nci derecesini yaptı o takım. Engelde sprint branşları içerisinde en geride durduğumuz branştı belki ama son yıllarda yıldız engel, genç engel ve büyüklerde bütün Türkiye rekorları kırıldı. En son geçen sene Avrupa şampiyonasında 8 sporcumuz 110 engelde barajı geçtiler ama bizi sadece 2 sporcumuzu götürebildik çünkü kota var. Avrupa'daki ilk 20 atlet arasında 6 sporcumuz vardı. 400 engelde de öyle son Avrupa Şampiyonası'nda 4'üncü olan gençlerde Sinan Ören var, Yasmani onun için benim gelecekteki veliahtım diyor. Çok başarılı ve yetenekli bir sporcu. 2020 olimpiyatlarına katılmasıyla ilgi çalışmalarına deva ediyor bütün sporcularımızı gibi. Bu yıl Mayıs ayında Japonya Yokohama'da Dünya Bayrak Kupası yapılacak. 4x100 ve 4x400 takımlarının dünyadaki 2018 derecelerine göre ilk 16 takım davet ediliyor. Biz 3'üncü olmuştuk. 3'üncü katım olarak Yokohama'ya gideceğiz, hazırlık kampı da yapacağız. Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve derecemizi geliştirmek. Doha'da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi orada iyi derece koşup motivasyonumuzu yükseltmek istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor, bir sıkıntı olmazsa madalya kovalayacağız" şeklinde konuştu.

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- Sprint Koordinatörü Aydın Çetin'in açıklamaları