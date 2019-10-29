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(ÖZEL) Atiba Hutchinson: Böyle bir galibiyet kazanmak çok önemliydi
Atiba Hutchinson, "Böyle bir galibiyet kazanmak çok önemliydi. Büyük bir derbi. Sezonun gidişatını değiştirebilir" dedi. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbi müsabakasının ardından siyah beyazlı futbolcu Atiba Hutchinson,...
SPOR 27.10.2019, 22:14
Atiba Hutchinson, "Böyle bir galibiyet kazanmak çok önemliydi. Büyük bir derbi. Sezonun gidişatını değiştirebilir" dedi.
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbi müsabakasının ardından siyah beyazlı futbolcu Atiba Hutchinson, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.
Mutlu olduğunu söyleyen Atiba, heyecan verici ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini vurguladı.
Kanadalı futbolcu, "Sezona kötü bir başlangıç yaptık. Benim ve diğer arkadaşlarımın söylediği gibi böyle bir galibiyet kazanmak çok önemliydi. Büyük bir derbi. Bizim için sezonun gidişatını değiştirebilir" ifadelerini kullandı.
Çocuklarının da bugün kendisiyle bir arada olmasına yönelik gelen bir soruya yanıt veren Atiba Hutchinson, "Bana ve takıma şans getirdiler" diye konuştu.
NOAH HUTCHINSON: ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
Öte yandan Atiba Hutchinson'un oğlu Noah da mikrofonlarına konuştu. Noah, "Şampiyon Beşiktaş" diyerek ortamdakilere keyifli anlar yaşattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Atiba Hutchinson'un açıklamaları (İngilizce)
- Noah'ın keyifli anları ve "Şampiyon Beşiktaş" demesi
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbi müsabakasının ardından siyah beyazlı futbolcu Atiba Hutchinson, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.
Mutlu olduğunu söyleyen Atiba, heyecan verici ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini vurguladı.
Kanadalı futbolcu, "Sezona kötü bir başlangıç yaptık. Benim ve diğer arkadaşlarımın söylediği gibi böyle bir galibiyet kazanmak çok önemliydi. Büyük bir derbi. Bizim için sezonun gidişatını değiştirebilir" ifadelerini kullandı.
Çocuklarının da bugün kendisiyle bir arada olmasına yönelik gelen bir soruya yanıt veren Atiba Hutchinson, "Bana ve takıma şans getirdiler" diye konuştu.
NOAH HUTCHINSON: ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
Öte yandan Atiba Hutchinson'un oğlu Noah da mikrofonlarına konuştu. Noah, "Şampiyon Beşiktaş" diyerek ortamdakilere keyifli anlar yaşattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Atiba Hutchinson'un açıklamaları (İngilizce)
- Noah'ın keyifli anları ve "Şampiyon Beşiktaş" demesi
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