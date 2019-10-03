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(ÖZEL) Antalyaspor Yöneticisi Karabulut: Fenerbahçe’yi yenmek için geldik
Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut, kupada finale gitmek istediklerini belirtirken yarın karşı karşıya gelecekleri Fenerbahçe maçıyla ilgili iddialı konuştu: "Fenerbahçe’yi inşallah yeneceğiz. Hocamız, hepimiz umutluyuz....
SPOR 03.10.2019, 14:31
Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut, kupada finale gitmek istediklerini belirtirken yarın karşı karşıya gelecekleri Fenerbahçe maçıyla ilgili iddialı konuştu: "Fenerbahçe’yi inşallah yeneceğiz. Hocamız, hepimiz umutluyuz. Bugün İstanbul’a yenmek için geldik" dedi.
Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi sonrasında Demirören Haber Ajansı’na () özel açıklamalarda bulundu. Kupada finale gitmek istediklerini söyleyen Karabulut, "Kura çekimi bütün kulüplerimize hayırlı olsun, zaten buraya kadar gelebilmiş kulüplerin hepsi üst düzey. Kazasız, sakatlıksın kupa maçlarını geçmeyi ve finale gitmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
"YENİ MALATYASPOR MAÇIYLA ÇIKIŞA GEÇTİK"
Geçen hafta aldıkları galibiyet ile çıkışa geçtiklerini vurgulayan Karabulut, 'ya yaptığı açıklamada, "İki yeni transferimiz yeni adapte oluyor, milli takımdan dönen Doğukan bir sakatlık geçirdi, şimdi takıma döndü. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında bir çıkışa geçtik. Fenerbahçe’yi inşallah yeneceğiz" şeklinde konuştu.
Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi sonrasında Demirören Haber Ajansı’na () özel açıklamalarda bulundu. Kupada finale gitmek istediklerini söyleyen Karabulut, "Kura çekimi bütün kulüplerimize hayırlı olsun, zaten buraya kadar gelebilmiş kulüplerin hepsi üst düzey. Kazasız, sakatlıksın kupa maçlarını geçmeyi ve finale gitmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
"YENİ MALATYASPOR MAÇIYLA ÇIKIŞA GEÇTİK"
Geçen hafta aldıkları galibiyet ile çıkışa geçtiklerini vurgulayan Karabulut, 'ya yaptığı açıklamada, "İki yeni transferimiz yeni adapte oluyor, milli takımdan dönen Doğukan bir sakatlık geçirdi, şimdi takıma döndü. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında bir çıkışa geçtik. Fenerbahçe’yi inşallah yeneceğiz" şeklinde konuştu.
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