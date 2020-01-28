(ÖZEL) Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Transfer yasağımız devam ediyor

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, “Oyuncularla görüşmeler sürüyor. Şu anda kalkmış bir yasak yok” dedi.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasaklarının kalktığı yönünde çıkan haberler ile ilgili Demirören Haber Ajansı’na () açıklamalarda bulundu.

Transfer yasağının henüz kalkmadığını ancak görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Fatih Mert, “Kalan 6 dosya var. Bunların 3’ü yabancı futbolcu. Yapılandırma ve görüşmeler devam ediyor. Oyuncularla görüşüyoruz. Süreç devam ediyor. Şu anda kalkmış bir yasak yok. Yasak kalktığı anda kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

