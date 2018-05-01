(ÖZEL) Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın: "Hak eden kazansın"

Murat Uluç: "İstediğimizde yenemeyeceğimiz takım yok"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 33'üncü hafta karşılaşmasında Pendikspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Altay'da teknik direktör Özden Töraydın ve takımın golcüsü Murat Uluç, galibiyeti ve son haftada şampiyonu belirleyecek Gümüşhanespor maçı için Doğan Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.

"HAK EDENİN KAZANMASINI İSTİYORUZ"

Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, "Pendikspor maçı çok önemliydi. Gümüşhanespor ile final oynayabilmemiz için Pendikspor maçını almamız gerekiyordu. Çocuklar da üzerlerine düşeni yaptılar ve çok iyi mücadele ettiler. Yenik duruma düşmemize rağmen maçı bırakmadılar. Çok iyi bir galibiyet aldık. Önümüzdeki hafta Gümüşhanespor'la final oynayarak sezon başında koyduğumuz hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Maçta üzücü bir olay oldu ve sevincimizi tam yaşayamadık. Bizim için çok önemli, iki yıldır formamızı giyen taraftarın da bizim de çok sevdiğimiz Necdet Kaba'nın ayağı kırıldı" diye konuştu.

Töraydın, "Ligin son maça kalacağını tahmin ediyorduk" derken, "Lig başladığında biz ligin son maçta çözüleceğini tahmin edebiliyorduk. Çok takımın şampiyonluk şansı vardı ve çok zor grupta mücadele ettik. Gümüşhanespor'da yıllardır final oynuyor ve tecrübeli bir takım. Bizim takımımız da çok tecrübeli. Futbol adına biz o finali oynamak istiyorduk. Bu da bize nasip oldu. Çok iyi bir maç olacak. Son yılların belki de çok konuşulacağı bir maç olacak. İzmir'de Gümüşhanespor'u iyi ağırlayacağımızı düşünüyorum. İzmir'in misafirperverliğini de göstereceğiz ama saha içinde hak edenin kazanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ULUÇ: "İSTEDİĞİMİZDE YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"

Altay'ın golcü futbolcusu Murat Uluç ise Pendikspor galibiyeti sonrasında, "Hedefimiz belli. 2'de 2 yaparak şampiyon olmak istiyorduk. Bunun ilk ayağını Pendikspor maçıyla geçtik, ikinci ayağı da Gümüşhane maçına kaldı. Arkadaşımızın ayağı kırıldı, galibiyete sevinelim mi üzülelim mi bilemedik. Onun için de taraftarlarımız için de Gümüşhane maçını alarak şampiyon olacağız. Hedefimiz sezon başında da böyleydi, şimdi de böyle. Bizi burada yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkürler. Vekilimiz Hamza Dağ her zaman yanımızda. İyi bir sinerji ve birlik beraberlikle Gümüşhane maçını geçerek şampiyon olacağız. Söylenecek çok bir şey de yok, çok üzgünüm" açıklamasını yaptı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı içinde bulundukları Gümüşhanespor ile ligin son maçında karşılaşacaklarını belirten Uluç, "İlk maçta onları deplasmanda yendik, evimizde de yeneriz. Biz iyi bir takımız. İstedikten sonra yenemeyeceğimiz takım yok. Gümüşhane'yi de yeneceğiz ve hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

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