Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe 'Ali Koç' dedi, Aziz Yıldırım'ı şoke eden sonuç
Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı
Muharrem İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
Alzheimer babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı geliştirdi
Eda Altunkaya'dan Alzheimer hastaları için...
Antalya'da tekne battı: 9 ölü
Tekne battı: 9 ölü

(ÖZEL) Ali Koç son konuşmasını stat balkonundan yaptı

Ali Koç: ''Hep beraber yeni bir hikaye yazacağız'' ''Hep beraber Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getireceğiz'' Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,() -  Fenerbahçe'de tarihi seçimi kazanan Ali Koç, taraftarların isteğini...

(ÖZEL) Ali Koç son konuşmasını stat balkonundan yaptı

Ali Koç: ''Hep beraber yeni bir hikaye yazacağız''

''Hep beraber Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getireceğiz''

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,() - 

Fenerbahçe'de tarihi seçimi kazanan Ali Koç, taraftarların isteğini kırmayarak balkona çıktı ve stat önünde toplanan kalabalığı selamladı.
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım'ı farkla mağlup ederek sarı lacivertli kulübün 37'nci başkanı seçilen Ali Koç, kendisini görmek isteyen ve stat önüne toplanan taraftarları kırmadı. Genel kurulda 16 bin 92 üyenin oyunu alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, sarı lacivertli taraftarların yoğun isteği ve tezahüratları üzerine protokol tribünü balkonundan elindeki megafonla yoğun kalabalığa seslendi. Önemli olanın bundan sonra beraber bir hayale imza atmak olduğunu söyleyen Ali Koç'un konuşması sık sık yapılan tezahüratlarla kesildi. Kendisini bekleyen kalabalıkla karşılıklı tezahüratlarda bulunan Koç, megafondan sarı diye bağırırken taraftarlar lacivert diye karşılık verdi. 
''HEP BERABER YENİ BİR HİKAYE YAZACAĞIZ''
Önemli olanın bundan sonra beraber bir hayale imza atmak olduğunu belirten Ali Koç, ''Bu anca sizin inancınız ve desteğiniz ile olur. Bu kadar açık ara farkla kazandık neden kazandık biliyor musunuz? Hep beraber yeni bir hikaye yazacağız. Hep beraber Fenerbahçe'yi hak ettiği yere getireceğiz her anlamda. Sağ olun var olun'' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ali Koç'un stat balkonundan görüntüleri
- Ali Koç'un açıklamaları
- Balkondan Ali Koç'u dinleyen taraftarlar
- Stat dışından taraftar görüntüleri
- Genel detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325