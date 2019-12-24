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(ÖZEL) Afyon Belediyesporlu Gregor Hrovat: Türkiye ligi mücadelesi yüksek ve sert bir lig

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'da forma giyen 25 yaşındaki Hırvat oyuncu Gregor Hrovat, ilk kez yer aldığı Türkiye liginin mücadele gücü yüksek ve sert bir kulvar olduğunu söyledi. ING Basketbol Süper...

SPOR 24.12.2019, 10:29
(ÖZEL) Afyon Belediyesporlu Gregor Hrovat: Türkiye ligi mücadelesi yüksek ve sert bir lig
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'da forma giyen 25 yaşındaki Hırvat oyuncu Gregor Hrovat, ilk kez yer aldığı Türkiye liginin mücadele gücü yüksek ve sert bir kulvar olduğunu söyledi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'un en kariyerli oyuncusu durumunda olan ve Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev yapan kısa forvet Gregor Hrovat, ligi ve takım olarak hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na () anlattı. Hrovat, "Afyon çok büyük bir şehir değil ama güzel bir şehir. Birçok imkana da burada sahibiz. Öncelikle basketbola odaklanma açısından, çalışma açısından çok avantajlı bir şehir. Bu yüzden Afyonkarahisar'da kalmak ve yaşamak çok hoşuma gitti. İlk kez Türkiye'de oynuyorum ve gerçekten çok zor ve çok sert bir lig Türkiye ligi. Ayrıca Euroleague'in iki üst düzey takımının da olduğu, mücadele açısından da gerçekten çok zor bir lig" dedi.
"LİGE HAZIR BAŞLAYAMAMAK BİZE MAÇLAR KAYBETTİRDİ"
Sezona hazırlık maçı yapamadan başladıklarını ve bunun sıkıntısını yaşadıklarını dile getiren Hrovat, "Sezon bizim için gerçekten zor başladı. Öncelikle lige hiç hazırlık maçı yapmadan başladık ve son anda toparlanan bir takımız. Ligin başlarında son toplarla maçları kaybetmemizin en büyük sebebi de bu. Çünkü hazırlık maçı dahi oynamadık ama zaman geçtikçe gerek daha fazla antrenman yapma gerekse birlikte maç yapmanın artılarını gördük ve daha iyi konuma geldik" diye konuştu.
"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"
Takım ve oyuncu performansı anlamında eksiklerinin olduğunu ancak her geçen gün daha iyiye gittiklerini vurgulayan Gregor Hrovat, şöyle devam etti:
"Tabii ki her oyuncunun ve takımın eksikleri vardır. Benim de, takımın da eksik noktalarımız var. Ben her antrenmanda ve her maçta kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Kendimle daha fazla mücadele içerisine giriyorum, kendimle daha fazla çalışıp, daha fazla oynamaya çalışıyorum. Zaten takım halinde de sezon sonu için daha fazla çalışıp, eksiklerimizi kapatıp, daha iyi bir yerde sezonu tamamlamak istiyoruz."
"BİZ LİGE MAÇ MAÇ BAKIYORUZ"
Ligi iyi bir noktada bitirmek istediklerini ve sezona maç maç baktıklarını belirten Hrovat, "Maç maç hedeflerimiz var. Bütün sezonu değerlendirmek doğru olmaz ama maç maç ilerleyerek sonunda hedefimize ulaşmayı planlıyoruz" dedi.
ANADOLU EFES MAÇINDAKİ İLGİNÇ BASKET
ING Basketbol Süper Ligi'nin 11'inci haftasında 88-84 kaybettikleri Anadolu Efes maçında 3'üncü çeyreğin son saniyesinde attığı ilginç basketle ilgili de konuşan Gregor Hrovat, "Geçen sene buna benzer bir sayım olmuştu. Kısa bir süre kalmıştı ve şut atmam gerekiyordu. Saniyeye baktım ve atışı kullandım. Şanstı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Gregor Hrovat ve takım arkadaşlarının neşeli anlarından detaylar
- Gregor Hrovat ile yapılan özel röportaj

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