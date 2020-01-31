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(ÖZEL) 9 yaşındaki Avrupa satranç şampiyonu Yağız'ın hedefi, 'büyükusta' olmak

SPOR 31.01.2020, 14:42
(ÖZEL) 9 yaşındaki Avrupa satranç şampiyonu Yağız'ın hedefi, 'büyükusta' olmak
TÜRKİYE'nin satrançta en genç Avrupa şampiyonu sporcusu olan 9 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, 3 yıl içinde grand master (büyükusta) olmayı hedeflediğini söyledi.
Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde devam eden 2020 Satranç Türkiye Kupası mücadelesinde yarışan turnuvanın en genç oyuncularından Yağız Kaan Erdoğmuş, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.
14 KUPA VE 40 MADALYASI VAR
8 yaşında Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ve Türkiye'nin satrançta en genç Avrupa birincisi sporcusu olan Bursalı Yağız, 14 kupa ve 40 madalyası bulunduğunu belirterek, "Satranca 6 yaşında başladım. Anaokulunda Barış ismindeki öğretmenim bize satranç öğretiyordu. Ben de babamdan satranç takımı almasını istedim. Babam ilk önce önemsemedi, almadı. Sonra ben 'Hani bana satranç takımı alacaktın?' dedim. Babam da aldı. İlk babamla oynadım ve berabere kalmıştık" dedi.
Satranç Türkiye Kupası'nın çok faydalı bir turnuva olduğunu vurgulayan Yağız Kaan Erdoğmuş, "Şu an berabere kaldığım maçlara üzülüyorum. 20 ve 40 yaş grubundaki insanlarla satranç oynuyorum. Yaşıtımla hiç oynamadım. Benden büyüklerle oyunlarda hiç heyecan ve stres yapmıyorum, rahat oynuyorum. Yaşıtlarıma kaybedersem kaygısı yaşıyorum. 12 yaşında grand master (büyükusta) olmak istiyorum. Avrupa şampiyonu olduğum için puanım 2000'i geçtiği zaman CM (Usta Adayı) oluyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan önce çok çalıştım. Çok heyecanlıydım. 8 yaşında 8'de 8'le Avrupa şampiyonu oldum. Satranca ilk başladığında sıkıcı gelebilir ama oynaya oynaya insan alışıyor. Yaşıtlarıma tavsiye ediyorum. Satranç sayesinde okuldan bursluluk aldım. Derslerime de çok etkisi var" diye konuştu.
EN GENÇ AVRUPA ŞAMPİYONU
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da Yağız'ın, Türkiye'deki en genç Avrupa şampiyonu sporcuları olduğunu hatırlatarak, "Avrupa yaş gruplarında hiç kayıpsız 8'de 8 yaparak böylesine güzel bir şampiyonluk hediye etti federasyonumuza ve ülkemize. Yağız çok disiplinli bir çocuk. Hemen yakın zamanda bir turnuva olmasını beklemeksizin, tam bir satranç sporcusuna yakışır şekilde plan ve program yaparak, her gün düzenli çalışıyor. Hatta zaman zaman bana çalışırken video ve mesaj gönderiyor. Kendisinden sonra geleceklere çok örnek gösterdiğimiz bir sporcu. 6-7 yaş grubu çocukların Yağız'ı örnek aldıklarını da duyuyoruz" dedi.
"BU DİSİPLİNLE BİZE GENÇ YAŞTA BÜYÜKUSTALIK ARMAĞAN EDECEK"
Yağız'ın büyükusta olma yolunda ilerlediğini aktaran Tulay, "Gerek federasyon gerekse ailesi ve kendisi bu disiplinli çalışması ile bize genç yaşta büyükustalık armağan edecek. Biz çok mutluyuz böyle bir sporcumuz olduğu için. Biz akademik bir başarı olarak satrancın önemini vurguluyoruz. Yağız bütün bunları kendisinde barındırıyor. Türkiye Kupası, yaş ve cinsiyet ayrımı olmayan bir turnuva. Pazar günü ödül töreniyle sona erecek. Yağız bu turnuvanın en küçük sporcularından biri. Şu ana kadar hep büyüklerle oynadı. Gayet güzel maçlar çıkardı. Kazandı, kaybetti ama eminim ki çok güzel kazanımlar elde etti. Yağız buraya tecrübe kazanmak için geldi. Şu andaki performansı kendi reytinginden daha iyi. Turnuvayı güzel bir şekilde tamamlayacak. Yağız'ın hedefi de odur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay ile röportaj
- Avrupa ve Türkiye şampiyonu Yağız Kaan Erdoğmuş ile röportaj
- Detay görüntüler

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