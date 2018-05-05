Özden Töraydın, Altay'ı 4'te 4'le şampiyon yaptı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İzmir'e lider gelen Gümüşhanespor'u son hafta 3-0 yenerek 7 yıl sonra Spor Toto 1'inci Lig'de dönen Altay'ı teknik direktör Özden Töraydın, 4 haftada şampiyonluğa taşıdı. Siyah beyazlı kulüpte sportif direktörlük yaparken 30'uncu haftada Karşıyaka yenilgisi sonrası İsmet Taşdemir'in yerine görevi devralan Töraydın, kariyerinin ilk profesyonel teknik direktörlük deneyiminde tarihe geçti. Töraydın yönetimindeki siyah beyazlılar, üst üste 4 galibiyet alarak Gümüşhane'yle aradaki 3 puanlık farkı kapattı, şampiyonluğa ulaştı. Geçen sezon sportif direktörken 3'üncü Lig play-off maratonunda giyip uğurlu kabul ettiği siyah beyaz damalı tişörtünü teknik direktörlük yaptığı 4 maçta da sırtından çıkarmayan Töraydın, büyük sevinç yaşadı.

Altay, Gümüşhanespor Teknik Direktörü Ziya Doğan'dan 8 yıl sonra rövanşı aldı. İzmir temsilcisinin 1'inci Lig'de play-off oynadığı 2009-10 sezonunda rakip Konyaspor'u çalıştıran Ziya Doğan, İstanbul'daki finalde siyah beyazlıların Süper Lig'e çıkmasına engel oldu. Doğan yönetimindeki Konya, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda son maçtaki 2-2'lik sonuçla Süper Lig'e yükselirken sonraki sezon 2'nci Lig'e düşen Altay, 3'üncü Lig'e kadar geriledikten sonra rövanşı bu maçla aldı.

Altay'da geçen sezon TFF 3'üncü Lig'de Antalya'da Kocaelispor'la oynanan play-off finalinde hem normal sürede hem de seri penaltılarda gol atarak takımın 2'nci Lig'e çıkmasına büyük katkı yapan Kaptan Murat Uluç, Gümüşhanespor karşısında da gol perdesini açan isim oldu. Tecrübeli yıldız, 2 sezonda attığı gollerle İzmir ekibine 2 lig birden atlattı.

Siyah beyazlılarda geçen hafta Pendikspor deplasmanında attığı hayati öneme sahip golün ardından ayağı kırılan Necdet, şampiyonluk sevincini sedye üzerinde yaşadı. Gümüşhane'yle oynanan final niteliğindeki karşılaşmayı kırık ayakla sedye üzerinde ve serum bağlı bir şekilde izleyen Necdet, mücadelenin ardından sahada coşkuyu takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadı.

İzmir, yıllar boyunca finallerden üst üste eli boş dönerek şanssızlık rekoru kıran Altay, bu kez art arda 2 kez sevinç yaşadı. Geçen sezon 3'üncü Lig play-off finalinde Kocaelispor'u seri penaltılarla mağlup eden siyah beyazlılar, bu sezon da 2'nci Lig'de final niteliğindeki son hafta mücadelesinde Gümüşhanespor'u yenerek üst üste ikinci şampiyonluğa uzandı.