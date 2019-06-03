Ozan Tufan: Fransa maçı zor olacak

"İnşallah Avrupa Şampiyonası'na gideriz"

"Alanya'da kendimi buldum"

Tolga YILDIRIM / ANTALYA,() - MİLLİ futbolcu Ozan Tufan, "Kötü bir dönem geçirdikten sonra Alanya'ya geldim. Burada güzel karşılandım, iyi futbol oynadım. Burada kendimi buldum. İyi futbol oynadım. Bunun meyvesini milli takıma gelerek yiyorum" dedi. Ozan, Fransa'yla oynayacakları zor maçta takım olarak kendilerine has stili sahaya yansıtıp, bekledikleri sonucu almak istediğini söyledi.

A Milli Takım'ın Özbekistan'ı mağlup ettiği maçın ardından milli futbolcu Ozan Tufan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ozan Tufan, milli takımda güzel bir ekip olduğunu ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Yaklaşık 35 defa milli takım forması giydiği için kaptanlık bandını taktığını, sonrasında da Emre Belözoğlu'na verdiğini anlatan Ozan, "Milli takım ve sahada gösterdiğim futbol karakteriyle daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah Avrupa şampiyonasına gideriz" dedi.

"ALANYA'DA KENDİMİ BULDUM"

Kötü bir dönem geçirdikten sonra Alanya'ya geldiğini anlatan Ozan Tufan, "Burada güzel karşılandım, iyi futbol oynadım. Burada kendimi buldum. İyi futbol oynadım. Bunun meyvesini milli takıma gelerek yiyorum, daha uzun sürmesini ve daha iyi yerlere gelmek istiyorum" diye konuştu.

"FRANSA MAÇI ZOR OLACAK"

Fransa ile oynayacakları maç hakkında düşüncelerini belirten Ozan, "Dünya şampiyonu milli takım. Çok zor olacak ama bizim de kendimize has stilimiz var. Onu sahaya yansıtacağız. İnşallah beklediğimiz sonucu alırız" dedi.

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- Ozan Tufan'ın açıklamaları

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