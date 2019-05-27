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Ozan Kabak'lı Stuttgart küme düştü

İSTANBUL,() - Almanya Bundesliga'da Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, küme düştü. Bundesliga'da normal sezonu 16'ncı sırada tamamlayarak play-out oynama hakkı elde eden Stuttgart'ın rakibi Bundesliga 2'yi 3'üncü sırada bitiren...

Ozan Kabak'lı Stuttgart küme düştü

İSTANBUL,() - Almanya Bundesliga'da Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart, küme düştü.
Bundesliga'da normal sezonu 16'ncı sırada tamamlayarak play-out oynama hakkı elde eden Stuttgart'ın rakibi Bundesliga 2'yi 3'üncü sırada bitiren Union Berlin oldu. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalan Stuttgart, deplasmanda oynanan mücadeleden de 0-0'lık skorla ayrılarak, bir alt lige düştü. 
Alte Forsterei'de oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, mücadelenin ilk yarısında takım arkadaşı Badstuber ile çarpışarak kanlar içerisinde yerde kaldı. Yapılan tedavi sonrasında oyuna devam eden Milli futbolcu 90 dakika sahada kaldı. 
Gelecek sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek Stuttgart'ta Ozan Kabak'ın yanı sıra Berkay Özcan ile Beşiktaşlı eski futbolcular Mario Gomez ve Andreas Beck de forma giyiyor.
 

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